مركز جميل للفنون يحتضن مشاريع إبداعية شبابية

المصدر: دبي ـ البيان

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يستحوذ الشباب بشكل فعلي على مساحات واسعة من مركز جميل للفنون، من خلال مجموعة من المشاريع الإنسانية وعرض تدخلات صوتية ومرئية وفنية متعددة حول ردهة المركز ومنطقة الخزائن وعند المصعد وقاعتي المعرض 9 و10.

كما يرافق الاستحواذ برنامج تكميلي عام غني يتضمن ورشات عمل وجلسات حوارية وعروضاً وحلقة نقاش وجولات مصحوبة بمرشدين من التجمع، حيث وسم موضوعه هذا العام (سمول)، وهو رحلة لاستكشاف الطفل في داخل النفس، فيكتسب وجهاً ويأخذ مقعداً على الطاولة ويمكن رؤيته وحمله.

تضم دفعة التجمع الشبابي الفنانة ألكسيس جافيرو، الفنانة والقيّمة أنيتا شيشاني، والباحثة الكاتبة فرح فوزي علي، والفنانة والباحثة متعددة التخصصات لبنى أنصاري، ومصممة الوسائط المتعددة رهيد علاف، والفنان التشكيلي راشد المهيري، والمصورة والكاتبة والمعلمة شامه نير، والفنان والطالب والمنتج الموسيقي سري.

أعمال فنية

يترافق عرض الأعمال التكليفية في الاستحواذ 2022 مع عرض أعمال فنية معارة من مجموعة جميل والمجموعة الفنية «إندجافي باربي»، حيث كانت مجموعة جميل جزءاً من العملية البحثية للتجمع داخل المركز، بينما استكشف التجمع الأعمال الفنية «إندجافي باربي» التي مقرها دبي، خلال مرحلة وضع تصور للموضوع. وقد أتاحت الطبيعة المرحة والنابضة بالحياة والمتغيرة لهذه الدفعة استكشاف مفهوم الطفل الداخلي الذي هو جوهر موضوعهم.

ويتميز التجمع 2022 لهذا العام، فضلاً عن الأعمال التكليفية والمجموعات الفنية، ببرامج عامة توفر للزوار مساحة للتركيز على طفلهم الداخلي واستكشافه من خلال مجموعة متنوعة من العروض الأدائية وعروض الأفلام وورشات العمل.

كما تدعو مشاريع الحديقة الافتتاحية في مركز جميل للفنون الفنانين إلى إنتاج أعمال في سياق حديقة جداف ووترفرونت للفنون. تسكن الأعمال في الهواء الطلق بأساليب مختلفة، وتطرح أسئلة تبحث في مفاهيم المجتمع والطبيعة ومفهوم الفعل التكليفي الفني نفسه.

تستخدم الفنانة والمعلمة نهلة الطباع منذ أكتوبر 2021 المساحات الخارجية لمركز جميل للفنون كمواقع للتجارب. فشكلت بعد النظر إلى النظم البيئية العضوية وتداخلها في شبكات إنتاج الغذاء، «شمسة»، والتي هي عبارة عن سلسلة من التدخلات الزمنية التي تستخدم المنسوجات والمواد العضوية لمراقبة مرور الوقت من خلال تأثير الشمس عليها. وقد نتج عن العمل التكليفي لنهلة إصدار محدود من كتاب الفنان، من تصميم ليان عطاري وهو متوفر في متجر فن جميل.