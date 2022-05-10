«منشورات القاسمي» تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تشارك «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتقدم للقراء محلياً وعربياً وعالمياً وبلغات عدة كافة مؤلفات سموه عبر مشاركة فعالة وكبيرة في الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وستكون مشاركة «منشورات القاسمي» بمجموعة من الإصدارات من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي بلغت أكثر من سبعين عنواناً في مختلف حقول المعرفة:

التاريخ، التحقيق، الآدب، المسرح، الجديدة منها «تاريخ اليعاربة في عُمان 1623م-1747م» الكتاب الأكثر مبيعاً في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته السابقة، و«صراع أمراء الزند وزوال الملك»، و«بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها».

إصدارات حديثة

وستعرض المنشورات خلال مشاركتها في المعرض كافة الإصدارات الحديثة والسابقة لتكون فرصة للجمهور للتعرف إلى آخر إنتاج الدار الأدبي والمسرحي والتاريخي باللغات الأجنبية المختلفة والتي بلغت أكثر من عشرين لغة أجنبية حية.

يشار إلى أن «منشورات القاسمي» استطاعت منذ تأسيسها وعقب مشاركتها المستمرة في المعارض الدولية والعربية للكتاب أن تقدم زاداً ثقافياً من خلال نشرها مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، وغيرها إلى القراء والباحثين والمفكرين، والتي شكلت إضافة نوعية لقراء المكتبات العالمية المهتمة بالتاريخ والرواية والمسرح.

من جهة أخرى تشارك منشورات القاسمي بجناح لأبرز منشوراتها في فعاليات الدورة الـ 13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي سينطلق في الفترة بين 11 -22 الشهر الجاري، ويستمر لأول مرة على مدار 12 يوماً، في مركز «إكسبو الشارقة»، ليجمع بذلك الأطفال واليافعين في عالم من المعرفة والتعلم والترفيه، تحت شعار «كوّن كونك».