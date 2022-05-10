«ساند ستورم» يعلن الموعد النهائي لتقديم الطلبات للالتحاق ببرنامج صناعة وتطوير القصص المصورة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن «ساند ستورم»، أول استوديو للقصص المصورة في أبوظبي، أن 31 الشهر الجاري سيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات للالتحاق ببرنامج صناعة وتطوير القصص المصورة في دورته الأولى. وكان الاستوديو قد تلقى كمية هائلة من الطلبات من مبتكري القصص المصورة الطموحين منذ إطلاق البرنامج، وما زال يستقبل مزيداً من الاقتراحات للكتب والروايات المصورة التي قد تتناول أي نوع أو موضوع وتتبع أي نمط.

دعم

وكان استوديو «ساند ستورم» قد أُطلق في مارس 2022 بهدف تقديم الدعم اللازم للمواهب المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير صناعة القصص المصورة في المنطقة. وفي المرحلة اللاحقة، سيختار استوديو «ساند ستورم» الأفكار الواعدة التي تحمل إبداعات المُبتكرين من الإماراتيين والمقيمين في الدولة للعمل جنباً إلى جنب مع فنانين وخبراء في القطاع من جميع أنحاء العالم. ويجب أن تتضمن الطلبات وصفاً قصيراً للقصة وملخصاً عنها، بالإضافة إلى 5 مفاهيم أعمال حداً أقصى والمزيد من المعلومات عنها.

وعقب انتهاء الموعد المحدد لتقديم الطلبات للمشاركة في الدورة الأولى من البرنامج في 31 مايو الجاري، سيختار استوديو «ساند ستورم» الدفعة الأولى من المشاريع لتحويلها إلى قصص مصورة.

وبهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع القصص المصورة، سيدعم استوديو «ساند ستورم» تطوير الأعمال التي وقع الاختيار عليها للوصول بها إلى شكلها النهائي، وسيشكل البرنامج حلقة وصل بين المشاركين في البرنامج والمتخصصين في القطاع مثل الكُتّاب وفناني تلوين الصور والرسامين والمحررين لتحويل المفاهيم التي قدّموها إلى قصص مصورة عالية الجودة في غضون عام.

مشاريع متقدمة

وعيّن «ساند ستورم» مجموعة من أصحاب الكفاءات المخضرمين للإشراف على الأعمال المُختارة وتقديم الاستشارة للفائزين، ومن بينهم رئيس شركة «توب كاو» مات هوكينز الذي يملك في جعبته خبرة تمتد أكثر من 30 عاماً؛ وكويو ليانغ، الذي عمل مع كبار دور نشر الكتب المصورة في العالم مثل «بنغوين راندوم هاوس» و«رييد بوب» و«دايموند ديستربيوشن».

وسيشارك استوديو «ساند ستورم» في معرض أبوظبي للكتاب في الفترة من 23 إلى 29 الشهر الجاري، إذ سيقوم فنانون وخبراء عالميون في مجال القصص المصورة بالاطلاع في المعرض على المشاريع المتقدمة إلى البرنامج، ومنهم مات هوكينز؛ وباولو بانتالينا، وهو فنان قصص مصورة يمتلك خبرة في العمل مع «مارفل»، و«دي سي كومكس»، و«آسبن»، و«زيني سكوب»، و«توب كاو»، و«إيمدج»؛ والفنان تشيس كونلي، المخرج والمصمم الذي عمل على عدد من سلاسل الرسوم المتحركة الشهيرة ومنها «بلاك داينامايت»، و«ذا ديث أوف سوبرمان»، و«باتمان: غوثام باي غازلايت».