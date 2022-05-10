أطباء وممرضون يشاركون في فيديو غنائي بمتحف اللوفر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلق أطباء وممرضون من العاملين بالقطاع الصحي في الإمارات والمتعافين من فيروس كورونا، فيديو غنائياً لتوثيق دور الطواقم الطبية بالدولة في مكافحة الوباء وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.

وجرى تصوير الفيديو في متحف اللوفر بأبوظبي، وفي مدينة برجيل الطبية، وتم إطلاقه تزامناً مع يوم الإمارات الطبي الأول.

وحمل الفيديو، الذي أنتجته مجموعة «في بي أس» للرعاية الصحية، أحد رعاة فعاليات يوم الإمارات الطبي، عنوان «شكراً» لتكريم العاملين في مجال الرعاية الصحية والإشادة بهم. ويبرز الفيديو الغنائي صوراً ومواقف تعبر عن الشجاعة والتضحية والمرونة التي أظهرها العاملون في مجال الرعاية الصحية بمختلف المرافق الصحية. وتم غناء الفيديو بثلاث لغات، هي:

العربية والإنجليزية والأوردية، وتبلغ مدته خمس دقائق، وكتب الأغنية الشاعر أشوك بيتي نيلسون، وهي من ألحان الفرقة الهندية ثايكودام بريدج. ولحن الأغنية باللغة العربية، إيمان الهاشمي، أول ملحن موسيقي إماراتي، والتي عزفت على البيانو، وغناها أمير زرقاني، المغني العربي المقيم في دبي. فيما غنى الأغنية باللغتين الإنجليزية والأوردية، أنيش جوبالا كريشنان وكريشنا بونجاني.

شكر

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «في بي أس» للرعاية الصحية، الذي أطلق الفيديو الغنائي على منصات التواصل الاجتماعي: «أردنا بهذا العمل أن نشكر العاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا لدورهم في نشر الأمل وخدمة المرضى خلال الأوقات الصعبة».

وأضاف: «هذا العمل هو تعبير عن امتناننا المتواضع وحبنا للأبطال على خدمتهم الإنسانية، في مواجهة الوباء، وغمروا العالم بالبسالة لمحاربة أحلك أوقات حياتنا، فالعالم مدين لهم دائماً على خدماتهم النبيلة».

وتميز الفيديو الغنائي بخلفية الممثلين، حيث إن معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين كانوا مرضى «كوفيد 19».