مهرجان دبي للكوميديا فنون تعانق ثقافات العالم

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مهرجان دبي للكوميديا، عن إقامة فعالية «كوميدي بيزار» المميزة، في مطعم «بلا بلا» بدبي. الذي يعتزم تقديم قائمة طعام خاصة، تعكس حالة التنوع التي تميّز عروض كوميدي بيزار الكوميدية الشيّقة، وتتضمن تشكيلة من النكهات المفضلة، والأطباق الشهية من مختلف أنحاء العالم، لتضمن للزوار الاستمتاع بألذّ المأكولات، ومتابعة العروض الكوميدية المفضلة.

ويُقام مهرجان دبي للكوميديا، بتنظيمٍ من فعاليات دبي التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنتاج براج ولايف نيشن ودي إكس بي لايف. وتجري غالبية فعاليات المهرجات في وجهات كبيرة وواسعة الحجم، لذا، يوفر «بلا بلا» دبي، خياراً مثالياً، بفضل أجوائه الدافئة التي تجمع بين حيوية نوادي الكوميديا، وعناصر الرقي والأناقة التي تتميز بها دبي.

وستقام عروض ذا إيرلي شو من فعالية «كوميدي بيزار»، من 14 وحتى 20 الشهر الجاري، وتضم مجموعةً متنوعةً من الفقرات التي يقدمها عدد من أشهر نجوم الكوميديا العالميين في الإمارات. ويضم العرض الافتتاحي من «كوميدي بيزار»، عروض «كوميدي جام»، يقدمها مجموعة من أبرز المواهب الكوميدية من الإمارات والمنطقة، من أمثال أبز علي، وعمرو العسال، وليز باينز، وماهر برواني، ومقداد دوهادوالا، ويقدّمه تبارك «تيبون» رازفي. كما تقام خلال فعالية «كوميدي بيزار»، عرض شي-لاريوس الكوميدي.

ويعرض خلال الفعالية كذلك «نوتس آند روست»، الذي يتألف من عرض كوميديا موسيقية، بمشاركة رشدي رفيق وبشير وحيد، بالإضافة إلى معركة كوميديا تجمع جوشوا دياس، وأميت داوان، وفولي أولوبي، وأناند رامان، ونيكيل وادا، وجاي كومار، ويقدّم العرض كلاً من الكوميدي الإماراتي أبز علي، إلى جانب تاي ذا كوميدي بوس.

مواهب كوميدية

ويمثّل عرض «بيت ذا جونج»، ضمن فعالية «كوميدي بيزار»، تحدياً للمواهب الكوميدية الصاعدة. إضافة إلى فعاليات أخرى عديدة.