الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق فعاليات مؤتمر الترجمة الدولي الثاني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية، اليوم، فعاليات مؤتمر الترجمة الدولي الثاني تحت شعار «الترجمة وحفظ ذاكرة الوطن: صورة الإمارات في الثقافات والآداب والتراث الفكري العالمي» وقد افتتح المؤتمر عبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة بكلمة رحب فيها بجميع المشاركين، وأكد فيها أن الإمارات على مر العصور ظلت مرفأً وموئلاً لذوي العقول والألباب، حتى غدت نبراساً ثقافياً لنشر العلوم والمعارف والآداب وثقافة التسامح والإخاء، وقد شهد العالم بأسره بروعة إنجازاتها في مختلف الصعد.

برنامج حافل

وأشاد عبدالله ماجد آل علي بالبرنامج الحافل للمؤتمر، والذي يشارك فيه أكثر من 70 باحثاً ومختصاً وأكاديمياً من 25 دولة من جميع قارات العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر قد أتاح - ضمن فعالياته - فرصة لعدد من المترجمين الشباب المجتهدين من داخل دولة الإمارات وخارجها في هذا العام فرصة المشاركة ببحوث واعدة.

هذا وقد تضمنت فعاليات اليوم الأول ثلاث جلسات متتالية أدار الجلسة الأولى حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات، وقد اشتملت على كلمة افتتاحية ألقاها حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية بالأرشيف والمكتبة الوطنية، ثم كلمة المؤتمر الرئيسة بعنوان «رحلة في ذاكرة الإمارات بلغات عديدة: الأشعار الوطنية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بين التاريخ والأسطورة» ألقاها البروفيسور صديق جوهر خبير الترجمة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، ومنسق الفعاليات الأكاديمية في المؤتمر. وفي نهاية الجلسة تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الإمارات والأرشيف والمكتبة الوطنية.

وفي كلمة الافتتاح، أكد الحميري أن ضم المكتبة الوطنية إلى الأرشيف يقتضي توسيع آفاق الترجمة نحو فضاءات جديدة من أجل نقل المعرفة بمختلف فروعها، وتوطينها لدفع عجلة التقدم إلى الأمام؛ مشيراً إلى أن مؤتمر الترجمة السنوي الذي ينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية يمثل إضافة مهمة لقطاع الترجمة في الوطن العربي، وخاصة في ظل الدراسات التي تنتقد واقع الترجمة في الدول العربية.

فيما استطلع البروفيسور جوهر في كلمة المؤتمر الشعر الوطني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باحتسابه تأريخاً لحركة المجتمع الإماراتي نحو الحداثة من عهود ما قبل النفط وحتى الوقت الراهن، بعدما لامست الإنجازات الإماراتية حدود الأسطورة وحققت معجزات في مجالات عديدة من التطور والنماء.

بحوث

وفي أول أيام المؤتمر، عُقدت الجلسة العلمية الثانية بعنوان «مسارات الترجمة بين الحداثة وتأصيل التراث» والتي أدراتها عائشة الظاهري رئيسة قسم الترجمة والنشر بالأرشيف والمكتبة الوطنية. وضمت الجلسة عدداً من البحوث التي يقدمها كل من الدكتورة باربرا ميشالاك بيكولسكا، من جامعة جاغيلونيان بمدينة كراكوف في بولندا إذ تقدم أطروحة بعنوان «صورة الإمارات في بولندا بناءً على الأدب والتراث الثقافي الإماراتي المترجم».

وقدم البروفيسور عبدالرحمن بيجار من جامعة ويلفريد لوريير بأونتاريو في كندا دراسة بعنوان «القادمون الجدد إلى الأماكن الجغرافية: شبه الجزيرة العربية كما ترجمها صموئيل وآمي زويمر». وضمت الجلسة أيضاً ثلاثة بحوث أخرى مقدمة من كل من البروفيسور وائل حسن من جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، والبروفيسور إيغور مافير من جامعة ليوبليانا في سلوفينيا، بالإضافة لبحث بعنوان: (ما بعد الحداثة: معضلة المترجمين) ألقاه البروفيسور تيرينس كريج من جامعة ماونت أليسون في مقاطعة نيوبرونزويك بكندا.

أوراق بحثية

وفي الجلسة العلمية الثالثة التي عقدت في اليوم الأول بعنوان: «مقاربات أكاديمية في الترجمة والثقافة والأدب»، والتي أدارتها سمية الهاشمي من قسم الترجمة والنشر بالأرشيف والمكتبة الوطنية، تمت مناقشة ست أوراق بحثية تتناول عدة قضايا في ميدان الترجمة، استهلها الدكتور فهد عطيف من جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية ببحث بعنوان «تحليل الخطاب القائم على البيانات في الترجمة: من أجل تدريب المترجمين بشكل فعال من خلال دورات تدريبية قائمة على البيانات»، ثم قدمت الدكتورة أسماء الدحيم من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت دراسة بعنوان «ترجمة الخطاب الطبي أثناء جائحة كوفيد 19:

دراسة حالة لترجمة المصطلحات الطبية إلى اللغة العربية»، ودار البحث الثالث الذي قدمته الدكتورة لمياء محمود نبيل فريري، من جمهورية مصر العربية بشأن «الترجمة السردية في النصوص الدرامية». ثم قدم الدكتور جمال محمد جابر من جامعة الإمارات العربية المتحدة بحثاً بعنوان «ترجمة الإعلانات التجارية من الإنجليزية إلى العربية في الإمارات العربية المتحدة:

مشكلات التكافؤ اللغوي والتواصل بين الثقافات»، وقدمت شيرين عبدالوهاب من جامعة أوسلو في النرويج بحثاً بعنوان «ترجمة مسرحيات هينريك إبسن: التحديات والمقاربات المقارنة»، واختتمت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر ببحث قدمه الدكتور محمد زاقود من جامعة الإمارات العربية المتحدة بعنوان التلطف في ترجمة أدب الأطفال: حالة الترجمة العربية لرواية توين الأمير والفقير.