مهرجان أبوظبي يقدم السيمفونية الخامسة لمحمد فيروز عن محطات ومواقف خالدة من إرث الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم مهرجان أبوظبي، ضمن فعاليات دورته التاسعة عشرة، تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، وبرنامج فعالياته العالمية في الخارج، بالتعاون مع أوركسترا لندن السيمفونية، الأوركسترا الرائدة عالمياً والأعرق في المملكة المتحدة، في 19 الشهر الجاري، عبر منصاته الرقمية، العرض العالمي الأول للسيمفونية الخامسة للمؤلف الموسيقي الإماراتي العالمي محمد فيروز.

والتي تستلهم محطات ومواقف خالدة من إرث وحياة الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

قيم التسامح والأخوة

وعبّرت هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، عن اعتزاز المهرجان بتقديم المؤلف الموسيقي الإماراتي المبدع محمد فيروز، في عمله الاستثنائي «السيمفونية الخامسة»، الذي يحتفي بإرث وحياة ورؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، مسلطاً الضوء على قيم التسامح والأخوة الإنسانية والسلام، التي أورثنا إياها الوالد المؤسس زايد».

وأضافت: «نقدّم عمل السيمفونية الخامسة في عرضه العالمي الأول، متضمناً الحركات الأربع: عالمين – التلاقي، تناغم – الأمة، اقرأ – تعدد لا نهائي والتنوير، بإنتاج وتكليف حصري من مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع أوركسترا لندن السيمفونية العريقة، بقيادة المايسترو لي رينولدز، إسهاماً منا في تعزيز الحضور الإماراتي عالمياً، وبناء جسور التلاقي الإنساني وحوار الثقافات».

أداء مذهل

من جانبه، قال منصور عبد الله خلفان بالهول سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة: «إنَّ محمد فيروز يعد من أكثر الملحنين الإماراتيين شهرة عالمياً، وأجده استثنائياً، خاصة في سمفونيته الخامسة، أحد العروض العالمية الأولى لمهرجان أبوظبي، والتي سُجلت في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أوركسترا لندن السيمفونية، وقيادة المايسترو جوناثون هيوارد.

حيث استوحى إلهامه فيها من حياة المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة»، مضيفاً «أتطلع إلى متابعة ومشاهدة هاتين الموهبتين العالميتين يجتمعان معاً، عبر بث رقمي عالمي، في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المؤكد أنه سيكون هناك أداء مذهل».

وتأتي السيمفونية الخامسة، التي سُجلت في يناير الماضي بالعاصمة البريطانية لندن، بقيادة المايسترو لي رينولدز، ضمن أعمال الإنتاج والتكليف الحصري، والعروض العالمية الأولى للمهرجان، لتستكشف على مدار 70 دقيقة، قصة وحلم تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيمها في السلام والتسامح والتنوير، من خلال الحركات الأربع: عالمين – التلاقي، تناغم – الأمة، اقرأ – تعدد لا نهائي والتنوير.

وتتميز أعمال «فيروز»، التي عُزفت في كبرى القاعات والمراكز الموسيقية حول العالم، من بينها قاعة كارنيغي في الولايات المتحدة، ومركز لينكولين، وقاعة بوسطن السيمفونية، ومركز كينيدي، وفي عدد من دول المشرق العربي، وأوروبا وأستراليا، بتداخلاتها التي تجمع ثقافات وفلسفات وأفكاراً متنوعة.