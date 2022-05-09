«كوميدي بيزار» في مهرجان دبي للكوميديا.. عروض مميزة وأجواء مفعمة بالترفيه والمرح

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف مهرجان دبي للكوميديا، عن إقامة فعالية «كوميدي بيزار» المميزة، في مطعم «بلا بلا» بدبي. الذي يعتزم تقديم قائمة طعام خاصة، تعكس حالة التنوع التي تميّز عروض كوميدي بيزار الكوميدية الشيّقة، وتتضمن تشكيلة من النكهات المفضلة، والأطباق الشهية من مختلف أنحاء العالم، لتضمن للزوار الاستمتاع بألذّ المأكولات، ومتابعة العروض الكوميدية المفضلة.

ويُقام مهرجان دبي للكوميديا، بتنظيمٍ من فعاليات دبي التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنتاج براج ولايف نيشن ودي إكس بي لايف. وتجري غالبية فعاليات المهرجات في وجهات كبيرة وواسعة الحجم، لذا، يوفر «بلا بلا» دبي، خياراً مثالياً، بفضل أجوائه الدافئة التي تجمع بين حيوية نوادي الكوميديا، وعناصر الرقي والأناقة التي تتميز بها دبي.

مجموعة متنوعة

وستقام عروض ذا إيرلي شو من فعالية «كوميدي بيزار»، من 14 وحتى 20 الشهر الجاري، وتضم مجموعةً متنوعةً من الفقرات التي يقدمها عدد من أشهر نجوم الكوميديا العالميين في الإمارات. ويضم العرض الافتتاحي من «كوميدي بيزار»، عروض «كوميدي جام»، يقدمها مجموعة من أبرز المواهب الكوميدية من الإمارات والمنطقة، من أمثال أبز علي، وعمرو العسال، وليز باينز، وماهر برواني، ومقداد دوهادوالا.

ويقدّمه تبارك «تيبون» رازفي. كما تقام خلال فعالية «كوميدي بيزار»، عرض شي-لاريوس الكوميدي، بمشاركة مجموعة من أشهر الفنانات الكوميديات الموهوبات في المنطقة، بما يشمل سانيا عباس، وسميرة خان، وبرونوين براينز، وإيمان خلوف، وإيما دوماغاي، وتقدّمه ريبيكا هاو. ويعرض خلال الفعالية كذلك «نوتس آند روست»، الذي يتألف من عرض كوميديا موسيقية، بمشاركة رشدي رفيق وبشير وحيد، بالإضافة إلى معركة كوميديا تجمع جوشوا دياس، وأميت داوان، وفولي أولوبي، وأناند رامان، ونيكيل وادا، وجاي كومار، ويقدّم العرض كلاً من الكوميدي الإماراتي أبز علي، إلى جانب تاي ذا كوميدي بوس.

مواهب كوميدية

ويمثّل عرض «بيت ذا جونج»، ضمن فعالية «كوميدي بيزار»، تحدياً للمواهب الكوميدية الصاعدة. ويستضيف العرض مقداد دوهادوالا، ويضم 12 فناناً كوميدياً، يقدمون أفضل الدعابات، وأذكى ألعاب الكلمات في محاولةٍ لإضحاك الجمهور ونيل إعجابهم.

كما يبدأ خلال الفعالية، عرض «ميكس إت أب»، بفقرة كوميديا ارتجالية، يقدمها كلٌ من أديتيا توماس، وفيرنون رودريغاس، وعبد الله خان، وأحمد خالد، حيث تحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة للجمهور. ويُختتَم العرض بمجموعة من الفقرات الكوميدية، بمشاركة أطرف الكوميديين في دبي، مثل تاي ذا كوميدي بوس، وجوشوا دياس، وفارون باتيا، ويقدّم العرض جون هايج.

وينطلق عرض «ماجيكال لافتر»، ضمن فعالية «كوميدي بيزار» 19 الشهر الجاري، بفقرة ألعاب الخفة الكوميدية ماجيك كوميدي، من تقديم آدم جِديس، تليها مجموعة من عروض الكوميديا، بمشاركة الفنانين ريان كركي، ونيتيش تشاتورفيدي، وفولي أولوبي.

ويفتتح عرض «كوميدي جام»، الليلة الختامية من فعالية كوميدي بيزار، ويستضيف عروضاً يقدمها أشهر الكوميديين في الإمارات، من أمثال سلمان قريشي، وياش باردواج، وجون أشقر، وجون هايج، وشادي جاد. ويقدّم العرض الفنان الكوميدي الهندي المقيم في دبي، مقداد دوهادوالا.