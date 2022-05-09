«الشارقة القرائي للطفل» يجمع الموهوبين الصغار في «مقهى المبدع»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تستضيف الدورة 13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» تحت شعار «كوِّن كونك» في الفترة من 11 - 22 الشهر الجاري، 7 من مشاهير الأطفال العباقرة، ضمن فعاليات «مقهى المبدع الصغير»، لتسليط الضوء على مواهبهم المتفردة في شتى مجالات الإبداع الأدبي والفني والعلمي، وتعريف جمهور المهرجان بإنجازاتهم، لتحفيز الصغار على مجاراتهم واللّحاق بركب التميز والتفوق.

كتابة القصص

ويعرض «مقهى المبدع الصغير»، في هذه الدورة، تجربة الطفلة الريم الحمادي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يبلغ عمرها 9 سنوات، وتمتلك موهبة في كتابة القصص، لتلهم تجربتها الأطفال وتحثهم على حب الاطلاع والقراءة، إذ حصلت على جوائز عديدة من المكتبات التابعة لإدارة الثقافة والسياحة بالدولة وجائزة المواهب في مجال الفن والإبداع.

ويستضيف المقهى من السعودية، طيف الظفيري، الموهوبة منذ صغرها في نسج الحكايات وابتكار الأناشيد، وبدأت خطواتها الأولى في كتابة القصص ونشرها في مجلات الأطفال منذ سن الثامنة، وفي عام 2019 فازت بالمركز الأول في مسابقة جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، فرع أدب الأطفال.

وتشارك من مصر، الطفلة الموهوبة في عدد من الألعاب الرياضية، فرح مصطفى، التي تجيد السباحة وتلعب كرة طائرة، وشاركت في مسابقات محلية ودولية في تنمية المهارات الذهنية والرياضية، وحصلت على المركز الثالث على مستوى العالم في التصفيات التي أقيمت في تايلاند.

علوم وتكنولوجيا

أما الطفل الكيني باتريك نجروج واكيرا، أصغر رئيس تنفيذي من كينيا، فيشارك في فعاليات «مقهى المبدع الصغير» ليعرض مبادرة «برنامج ابتكارات باتريك نجروج واكيرا» التي أسسها ويركز فيها على توفير تعليم مجاني في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للأطفال الكينيين المحرومين.

كما يشارك العديد من الأطفال الآخرين، المتميزين في حقول متنوعة.