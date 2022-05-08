مهرجان أبوظبي ينظم «التقاء نهرين» في بلجيكا

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدم مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع مهرجان الموسيقى المقدسة، ودعم من مهرجان هينو الموسيقي، ضمن دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز - بناء حضارة»، العمل الأوبرالي «التقاء نهرين»، العرض العالمي الأول للمؤلفين الموسيقيين المبدعين قتيبة النعيمي وجوديث أدلر دي أوليفيرا، وذلك خلال الموسم الافتتاحي لقاعة نامور للحفلات في مدينة نامور البلجيكية.

وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أنّ برنامج فعاليات المهرجان في الخارج بات اليوم يشكل أحد أبرز الجهود التي تمكّن الدبلوماسية الثقافية للإمارات وتدعم استراتيجية قوتها الناعمة، عبر بناء جسور الحوار بين الثقافات وتعزيز التواصل الإنساني.

وتابعت: «إنَّ تجارب الإنسانية على مر العصور أكدت الدور الفريد للثقافة والفنون في لقاء الشرق بالغرب، وتوطيد علاقات التعاون بين الأمم».

ابتكارات موسيقية

وأضافت: «نجح المؤلف قتيبة النعيمي في تقديم ابتكارات موسيقية مزجت بين الموسيقى الشرقية والغربية، ومن بينها إطلاق أول نظام موسيقي بوليفوني مايكرو تون متعدد الأصوات بدعم من مهرجان أبوظبي، واليوم يشاركنا مع المؤلفة الموسيقية العالمية جوديث أدلر دي أوليفيرا عملهما الاستثنائي «التقاء نهرين»، هذا العمل الأوبرالي الذي نحمل من خلاله رسالة سلام وتسامح إلى العالم، بناءً على نص ملحمي يخاطب الروح البشرية ويتغلب على الحواجز اللغوية بيننا، من خلال إيقاعات موسيقية تستلهم الجذور العريقة للتقاليد الموسيقية الشرقية والغربية معاً».

وشارك في العمل الأوبرالي 9 مطربين و8 موسيقيين شرقيين وغربيين، مقدمين موسيقى نابضة بالحياة للحضارات التأسيسية في الشرق الأوسط والعالم الغربي، مع الاحتفاء بجذورهما المشتركة من خلال المزج بين الألوان الموسيقية للثقافات العربية والغربية، عبر تشابك الأصوات الخالدة للغات الست الآرامية والعربية والعبرية واللاتينية والفرنسية والإنجليزية.

وجسد العمل الأوبرالي للمؤلفين الموسيقيين المبدعين، على مدى 60 دقيقة، رحلة من الضياع إلى الأمل والاستقرار، بالحزن على ضحايا الحرب وصولاً إلى التصالح والوئام الإنساني في ظل قيم السلام والتسامح والانفتاح الثقافي على الآخر. كما ركز على التراكيب اللحنية والنص الأوبرالي طوال الوقت، على التقارب بين عالمي الغرب والشرق الأوسط على المستويين الموسيقي والأدبي.

السلام والتسامح

وعن «التقاء نهرين»، قال قتيبة النعيمي مبتكر أول نظام موسيقي متعدد الأصوات قابل للتطبيق على جميع السلالم الشرقية والعربية: «إنَّ الركيزة الرئيسة التي انطلقنا منها عند التحضير لهذا العمل الفريد، تتمحور حول دور السلام والتسامح في الانفتاح على الآخر، ودور الثقافة والفنون في بث الأمل بقلوب ضحايا الحروب، متخطين الحواجز اللغوية بين البشر».

يذكر أن فعاليات برنامج الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2022، تنعقد تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز - بناء حضارة»، برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، وبدعم من شريك المهرجان الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشريك الطاقة جي أس إنرجي GS Energy.