12 ورشة في التواصل الاجتماعي من «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

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تفتح «محطة التواصل الاجتماعي» في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الباب أمام الأطفال واليافعين والشباب للتعرف إلى أحدث التقنيات المعاصرة وفنون التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، والاستفادة من الخيارات التكنولوجية في التعليم، والتسويق، والمتعة والترفيه، إذ تعقد طوال أيام المهرجان الذي يعقد من 11- 22 مايو الجاري في «مركز إكسبو الشارقة»، 12 ورشة فنية وتقنية.

وتأتي ورش العمل ضمن برنامج متكامل يتضمن أكثر من 1900 نشاط وفعالية ينظمها المهرجان تحت شعار «كوّن كونك»، وتستضيف الورش 8 شخصيات من مؤثري التواصل الاجتماعي، لمناقشة مختلف المواضيع الرقمية والتكنولوجية، ابتداءً بصناعة محتوى رقمي إبداعي متميز على منصات التواصل الاجتماعي، وتقنية «بلوك تشين»، والبرمجة، وانتهاءً بالروبوتات.

فن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي

تستهدف هذه الورشة الأطفال من الفئة العمرية 10- 15 عاماً ممن ينشطون على منصات «يوتيوب» و«إنستغرام»، وتعرفهم بكيفية متابعة حسابات منصات التواصل الاجتماعي بمسؤولية تامة، والحالات التي ينبغي فيها تجنب متابعة بعض الحسابات، بالإضافة إلى كيفية تقييم الحساب.

إنشاء «ترند» باستخدام منصتي «تيك توك» و«ريلز»

تسعى هذه الورشة لتشجيع الناشئة على التساؤل عن قيمة «تريندات» منصات التواصل الاجتماعي وتطوير مفهومهم الخاص في تقييم «التريندات» على منصات «تيك توك» و«إنستغرام».

على بعد نقرة واحدة

تهدف الورشة لتسهيل الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتثبت أن نقرة واحدة يمكنها أن تفتح أبواب عوالم جديدة.

التخلص من المتنمرين والقراصنة

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة كيفية المحافظة على أمان حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي والحفاظ على خصوصيتهم، كما تتناول الورشة الآداب وقواعد الأتيكيت التي يجب اتباعها عند نشر التعليقات، بالإضافة إلى الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة التنمر الإلكتروني.

إنترنت الأشياء

ستعرف هذه الورشة المشاركين بعالم «إنترنت الأشياء»، وأهميته في مجال التصميم، وتتضمن الورشة حواراً قصيراً تليه جلسة عملية عن كيفية التوصل إلى تصاميم ونماذج أولية وأدوات خاصة بهم.

روبوت تحدي المتاهة

تتضمن هذه الورشة صنع سيارة سباق أو روبوت من المواد التي توفرها للمشاركين، إذ سيتم بناء هيكل المركبات وربطه بتطبيق تحكم من بعد على الهاتف المحمول والمشاركة في سباق ودي مع باقي المشاركين.

الفيديو المخصص لوسائل التواصل الاجتماعي والسرد القصصي

تسلط هذه الورشة الضوء على كيفية تصوير مقاطع الفيديو واستخدامها لسرد قصة، وتتيح للمشاركين فرصة أداء مشاهد معينة ضمن مجموعات للحصول على مقاطع فيديو، ومراقبة عملية تجميعها، باستخدام برامج متخصصة، ونشره على منصات التواصل الاجتماعي.

الرموز المتحركة المخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي

سيتمكن المشاركون في هذه الورشة، التي يقدمها نخبة من الخبراء، من تطوير مهاراتهم في البرمجة لصناعة رمز متحرك بناءً على شعار منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لديهم.

صناعة المحتوى الإبداعي

سيستمع المشاركون في هذه الجلسة إلى صانع المحتوى الإبداعي الرقمي محمد خليفة الذي سيناقش الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ القرار بالانطلاق في رحلة صناعة المحتوى، والتحديات التي واجهته في هذه الرحلة، وستتاح لهم فرصة تطبيق أنشطة عملية لاستكشاف الجوانب المختلفة لصناعة المحتوى، بما فيها تطبيقات التحرير، وتقنيات التصوير باستخدام الهاتف المحمول، وإجراءات الأمان خلال إنشاء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تتضمن الورشة حواراً مفتوحاً يوفر للجمهور مساحة لطرح أسئلتهم ومشاركة أفكارهم بشأن الاستراتيجيات الإبداعية وضمان أمن وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أهم الحقائق والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بها.

كيف تصبح فنان رموز غير قابلة للاستبدال؟

توفر هذه الورشة دليلاً يتضمن خطوات إنشاء محفظة رقمية، وتصميم عمل فني رقمي، والتداول في الأسواق الافتراضية، وصك الرموز غير القابلة للاستبدال، وأبرز أنواع فنون الرموز غير القابلة للاستبدال مثل التصوير الفوتوغرافي، والرسوم المتحركة، ومقاطع الفيديو، وتقديم أمثلة عن أعمال الفنانين الأطفال باستخدام هذه الرموز، لتحفيز مخيلة المشاركين وإلهامهم، بالإضافة إلى جلسة رسم مصغرة لعرض عملية رسم عمل فني من خلال استخدام تطبيق محرر الرسوم «بروكرييت».

«كريبتو كيدز» والرموز غير القابلة للاستبدال

تتوسع هذه الورشة في موضوع الرموز غير القابلة للاستبدال، إذ توفر معلومات عن الأسواق الرقمية التي يمكن للأطفال استخدامها بشكل آمن، وكيفية استخدامها، وتعرض الورشة نماذج للأطفال والشباب من جميع أنحاء العالم ممن نجحوا باستثمار هذه الرموز في عمل الخير، وسيتم تشجيع المشاركين على التفكير في قضية إنسانية يريدون دعمها بالأموال التي يمكنهم اكتسابها من خلال الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى عرض توضيحي لكيفية إنشاء عمل فني رقمي باستخدام برنامجي كانفا وبوربوينت، أو عن طريق التقاط صور في قاعات وردهات المهرجان ثم تصميم كولاج فني منها، ولهذا يجب على الراغبين في المشاركة في هذه الورشة إحضار كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي.

الذكاء الاصطناعي والبرمجة

تعد هذه الورشة دورة مكثفة في لغات برمجة الكمبيوتر، إذ تتعمق في تاريخ الترميز والبرمجة واستخداماتهما المختلفة التي تشمل تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت، كما تلقي الورشة الضوء على الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الحياة اليومية ودوره في الحوسبة السحابية، وتختتم الورشة فعالياتها ببرنامج تعليمي لتعريف المشاركين بخطوات إتقان البرمجة ليصبحوا مبرمجين محترفين.