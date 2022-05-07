عمير معصوم: الأفلام الحديثة والمبتكرة تحافظ على البيئة

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

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جاء فوز دولة الإمارات باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر (COP28) في عام 2023، الذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، حصيلة لما تبديه الإمارات من اهتمام بالبيئة والتوعية بأهمية البيئة، وهو ما تجلى في فيلم «أكبر منا» الذي عرض في مركز الفنون الرقمية «إنفينيتي دي لوميير» في دبي مول.

وعن هذا قال عمير معصوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة MContent في حديثه لـ«البيان»: «يلخص الفيلم قصة الصراع الذي تعيشه الشخصية الرئيسة ميلاني التي تبلغ 18 عاماً، في مكافحة ظاهرة التلوث البلاستيكي». وتحدث معصوم عن دعم «صندوق عالم أفضل» الذي تم تأسيسه في دبي ويتبني مثل هذه الأفلام البيئية، وبهذا تطلق دبي دعوة من خلال هذه الأفلام للحفاظ على البيئة في العالم.

نشاطات بيئية

وأشار عمير معصوم إلى أهمية الدور الذي تؤديه الأفلام الحديثة والمبتكرة في دعم البيئة من خلال غرس قيم الحضارة البيئية والحث على الالتزام بها.

وأوضح: «تحرص MContent في دولة الإمارات العربية وفي دبي تحديداً على دعم النشاطات والأعمال البيئية التي من شأنها تعزيز مفهوم الاستدامة في مختلف أنواع القطاعات. وتعلن عن قيامها باستثمار ضخم بتعاونها مع صندوق عالم أفضل لتمكين مبتكري المحتوى الذي يجسد البيئة، من خلال ابتكار الأفلام التي من شأنها نشر الوعي البيئي من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «كما تشجع على صناعة المحتوى لإحداث ثورة في مجال ابتكار المحتوى العالمي وتنوعه بوساطة تقنية بلوك تشين، وقد وضعت مسابقة تقدم من خلالها عشر جوائز لعشرة مشاريع تصل قيمة كل منها إلى نحو 200 ألف دولار أمريكي».

وعن أهمية مثل هذه الأفلام قال معصوم: تؤدي الأفلام الحديثة والمبتكرة دوراً كبيراً في دعم البيئة من خلال غرس قيم الحضارة البيئية والحث على الالتزام بها، وهذا ما يعرضه الفيلم الحصري أكبر منا للمخرجة فلور فاسور.

معايير الاستدامة

لهذا الصندوق المؤسس في دبي دوره الكبيرة في الحفاظ على البيئة. وعن هذا قال عمير معصوم: حماية البيئة والمحافظة على مواردها من أهم القضايا التي تهتم بها الإمارات منذ نشأتها، إذ تعمل حكومة الإمارات نحو تحقيق الاستدامة البيئية في إطار تشريعي وتنظيمي، يساعد على المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.