حكايات من الخيال في «الشارقة القرائي»

المصدر: الشارقة - البيان

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يعرض «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، لجمهوره من الأطفال واليافعين وأولياء أمورهم في دورته الـ13، مجموعة من الأعمال المسرحية والعروض الفنية والموسيقية المصممة لإثراء وعي زوّار المهرجان وإمتاعهم، لتجعل من هذا الحدث الذي يعقد خلال الفترة ما بين 11 و22 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة، مساحة للدهشة والاكتشاف والاستمتاع بالعروض الشيّقة التي يقدمها نخبة من الممثلين والمبدعين من دول مختلفة من العالم.

ويعرض المهرجان المسرحية الكوميدية «أكبر ناهي راهي العظيم» في قالب يجمع بين التسلية والمرح والحكمة، ضمن دراما مسرحية تحث الإنسان على التأمل واكتشاف منابع السعادة.

حيث تنتهي المسرحية بتوجيه رسائل تدعو إلى التحلي بعاطفة الحب والتناغم والعيش المشترك. فيما تقدم وتروي «زيتورا» بقالب مسرحي خيالي قصة مملكة «زيتورا» الخيالية، وملكها الذي يكسر الأعراف والتقاليد بحبه لفتاة من عامة الشعب، ما يعرضه لغضب كبيرة المملكة، جدته دادا.

وسيكون جمهور المهرجان على موعد مع 4 عروض فنية وموسيقية متنوعة، يجمع بينها الفن والمتعة، وتضم عرضاً موسيقياً بعنوان «باص المدرسة العجيب»، المستلهم من سلسلة الكتب الأصلية التي نشرتها «سكولاستيك»، وعرض «المختبر السحري»، الذي يقدم من خلاله مجموعة من الخبراء في مجال الكيمياء تجارب فريدة ومفيدة من سحر العلوم.

أما العرض الذي يحمل عنوان «التزلج على الجليد في الحديقة السرّية» فيتناول قصة فتاة صغيرة تقضي عطلتها بعيداً عن المدينة وضوضائها، وتلجأ للقراءة في الكتب التي تملأ مكتبة بيت جدّيها، بعد فقدانها الاتصال بشبكة الإنترنت، كما سيستمتع الزوّار بعرض «الشخصيات الحجرية»، حيث تطوف في أروقة الحدث شخصيات حجرية بحجم الإنسان العادي في عرض جوال يستمر طوال أيام المهرجان.