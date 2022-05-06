العيد في دبي.. احتفالات وفعاليات ترفيهية منوعة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت مساء أمس فعاليات عيد الفطر السعيد ضمن احتفالات «العيد في دبي»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وشملت مجموعة من الفعاليات الترفيهية الحية، والأنشطة الثقافية، وتجارب المأكولات المتنوعة، إضافة إلى أفضل الباقات الفندقية، والعروض الترويجية المميزة في مراكز التسوق المختلفة. كما اكتست المدينة حلة جديدة مع تزيين شوارعها ووجهاتها بالإضاءات والمجسمات المبهرة، فيما أضاءت عروض الألعاب النارية سماءها.

وقد أمضت العائلات والأصدقاء أوقاتاً ممتعة خلال أنشطة وعروض احتفالية مثل «فطور العيد» ضمن مهرجان دبي للمأكولات، إضافة إلى فعالية الأطباق الشهية والموسيقى الحية في تايم آوت ماركت دبي - سوق البحار، كما استمتع الجمهور بحضور حفلات غنائية وموسيقية رائعة لنخبة من الفنانين أمثال عبد المجيد عبد الله، وناصيف زيتون، وكونور مينارد، وستيف أوكي وغيرهم.