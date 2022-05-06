«أسبوع دبي للمطاعم» ينطلق اليوم

المصدر: دبي- البيان

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تنطلق اليوم فعالية «أسبوع دبي للمطاعم» التي تقام ضمن مهرجان دبي للمأكولات 2022، لتقدم بالشراكة مع 40 مطعماً من أفضل المطاعم في المدينة قوائم غداء معدة خصيصاً من طبقين بأسعار تبدأ من 95 درهماً، أو قوائم عشاء من 3 أطباق بأسعار تبدأ من 150 درهماً للشخص الواحد.

تتيح هذه الفعالية التي تستمر من 6 حتى 15 مايو الفرصة لذواقة الطعام للاستمتاع بتناول أشهى الأطباق في مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة بأسعار استثنائية، إلى جانب تجربة أطباق شهية محضرة من المكونات الطازجة ومجموعة متنوعة من المأكولات العالمية التي يتضمنها مشهد الطعام الشهير في دبي.

مطاعم شهيرة

يشارك ضمن فعالية «أسبوع دبي للمطاعم» هذا العام مجموعة من أشهر المطاعم في المدينة، من بينها بعض المطاعم المدرجة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، مثل مطعم لوي، ومطعم ريف جابانيز كوشياكي، ومطعم إندوتشيني، بالإضافة إلى أبرز المطاعم التي تم افتتاحها في عامي 2021/‏2022 مثل مطعم 11 وودفاير، ومطعم تاموكا دبي.

أطباق شهية

كما يحظى عشاق المأكولات والذواقة أيضاً بفرصة الاستمتاع بالأطباق الشهية التي تقدمها المطاعم ذات الإطلالات المذهلة والأسماء العالمية بأسعار مخفضة وخاصة بفعالية أسبوع دبي للمطاعم، ومن ضمنها مطعم 99 سوشي بار، ومطعم هاتونج، ومطعم إنتي.

الحجوزات متاحة حالياً لفعالية «أسبوع دبي للمطاعم»، والأماكن محدودة، لذلك يتطلب الحجز مسبقاً عبر الموقع https:/‏/‏www.opentable.ae/‏، كما يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمطاعم المشاركة من خلال زيارة الموقع الالكتروني http:/‏/‏www.dubaifoodfestival.com/‏