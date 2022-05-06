كلمة يصدر ترجمة كتاب «الجدل الراهن وآفاق المستقبل»

المصدر: أبوظبي - البيان

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صدر حديثاً عن مشروع «كلمة» في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «مقدمة نقدية في تطور اللغة: الجدل الراهن وآفاق المستقبل» تأليف: ليليانا بروغوفاتش، ونقله إلى اللغة العربية الدكتور صابر الحباشة، وراجع الترجمة الأستاذ الدكتور عبد الصاحب مهدي علي.

يطرح الكتاب جملة من الأسئلة القديمة الجديدة، من ضمنها، كيف كانت اللغة القديمة، وما كان شكل اللغة التي استخدمها الإنسان البدائي؟ وهل تطورت اللغة تدريجيّاً عبر مراحل، أم ظهرت بكل تعقيداتها على نحو فجائي وبشكل طفرة؟ وهل يشتمل التطور اللغوي على حصول تغييرات جينية وانتقاء طبيعي أم إنّ الأمر محضُ اختيار ثقافي؟

وتعرض المؤلفة ليليانا بروغوفاتش مسائل يحتدم في شأنها النقاش بين العلماء المتخصّصين. لتقدم بالتالي مقترحات رئيسة وتقوّمها بالنظر إلى مدى نجاحها في رفع التحديات المطروحة على دراسات تطوّر اللغة.

ينتمي هذا الكتاب إلى صنف الدراسات التي تتقاطع فيها العلوم الطبيعية والإنسانية: علوم اللغة والبيولوجيا (بما فيها علم الأعصاب) وعلم النفس، والتاريخ، والآثار (الأركيولوجيا)، وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، والذكاء الاصطناعي، وغيرها. فهذه التخصصات العلمية عادة ما تنشأ بينها اهتمامات بحثية مشتركة، وتستند إلى نظريات ووجهات نظر متباينة. ومن خلال مقارباتها المختلفة، تسعى هذه العلوم إلى إماطة اللثام عن ماهية أصل اللغة بمختلف أبعادها الفكرية والعملية.