كتّاب إماراتيون وعرب يُثرون تجربة زوار «الشارقة القرائي للطفل»

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سيكون زوّار «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» على موعد للالتقاء بكوكبة من أبرز الأدباء والكتّاب والممثلين الإماراتيين والعرب، ممن يتمتعون بحضور قوي في المشهد الأدبي والفنّي الموجّه للطفل.

حيث سيقضون أوقاتاً ممتعة ومليئة بالفائدة والمعرفة، عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات والجلسات، التي من شأنها أن تثري المهرجان الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» بين 11 و22 مايو المقبل، تحت شعار «كوِّن كونك» في مركز إكسبو الشارقة، الذي يقدم أكثر من 1900 فعالية مختلفة ما بين عروض فنية وورش عمل وجلسات نقاشية. ويحل هذا العام ضيفاً على المهرجان الفنان المصري الكبير محمد هنيدي، الذي قدم العديد من الأعمال الأدبية الموجهة للأطفال.

ويسجّل الكاتب السوري الفنان طارق العربي طرقان، حضوره في المهرجان. كما تشارك من الإمارات ثلاث كاتبات، هن الكاتبة والفنانة التشكيلية والنحاتة مريم الزرعوني، والكاتبة أسماء الزرعوني، والأديبة فاطمة سلطان المزروعي.

وتضم لائحة ضيوف المهرجان من مصر الإعلامية والمذيعة قصواء الخلالي، والكاتب عمر طاهر، والروائي عصام يوسف، والكاتبة فاطمة الزهراء مختار، والشاعرة عفت بركات، والكاتبة والشاعرة أمل فرح، والناشر والرسام المصري مجدي الكفراوي. ويشارك من سوريا الكاتب جيكر خورشيد، والكاتب الدكتور هيثم الخواجة، المتخصص في مسرح الطفل، والكاتب والشاعر مهند ثابت العاقوص. (الشارقة - البيان)