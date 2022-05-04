15 نشاطاً معرفياً وترفيهياً في مهرجان الشارقة القرائي للطفل

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» تحت شعار «كوِّن كونك» في الفترة من 12-11 الشهر الجاري، مجموعة من الحيوانات العملاقة التي يرافقها الأطفال في «معرض الحيوانات الآلية»، الذي يقدم للأطفال أوقاتاً مفعمة بالترفيه والمرح والمعرفة.

ويأخذ المعرض الأطفال إلى عوالم 8 حيوانات آلية، ليتعرفوا من خلال 15 نشاطاً تفاعلياً على مميزات تلك الحيوانات وتفاصيل حياتها وآلية عمل أجسامها، مثل الحرباء التي تغير لونها، والحبار العملاق بمجساته الضخمة، وذبابة المنزل، كما يمكن لزوّار المعرض اكتشاف كيف تعمل الصفائح اللولبية لتطلق جندباً روبوتاً في الهواء، إضافةً إلى التعرف على الطريقة التي يتمكن بها الخفاش من تحديد فريسته في الظلام.

سحر الطبيعة

ويقوم المعرض على تصميم الحيوانات بحجم أضخم من الحيوانات الطبيعية، ما يساعد الزوّار على اكتشاف سحر الطبيعة باعتبارها قوّةً هندسيّة تتناغم فيها كافة الكائنات لتشكل مشهداً إبداعياً غاية في الروعة، وباستخدام نماذج وصور مقطعية للأجزاء الداخلية للحيوانات، يخوض الزوّار تجربة مدهشة للتعرف على تركيبة الحيوانات والأجهزة التي تعمل بها مثل جهاز امتصاص الصدمة والمضخات، والآليات التي أبدعها الخالق فيها لتساعدها على خوض تجارب الحياة في بيئاتها الطبيعية.

ومن خلال محاكاة بنية الكائنات الحية وأجزائها الداخلية والبيئات المختلفة التي تعيش فيها وحجمها الحقيقي بالمقارنة مع الكائنات الآلية، يقدم معرض «حديقة الحيوانات الآلية» رؤيةً جديدةً وطريقةً ممتعةً لاكتشاف حياة الكائنات وآلية عمل أعضائها، وهو معرض مستوحى من كتاب «حديقة الحيوانات الآلية» الذي ابتكرته وحررته وصممته دار «مارشال إيديشنز» في لندن.