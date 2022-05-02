25 أديباً وكاتباً عالمياً ضيوف «الشارقة القرائي للطفل»

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تشهد فعاليات الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب»، تحت شعار «كوّن كونك»، حضوراً عالمياً متنوعاً، إذ يشارك 25 كاتباً وروائياً ومخرجاً أجنبياً، يلتقون في إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 11 حتى 22 مايو 2022.

وسيكون الزوّار على موعد مع 7 من الكتاب والأدباء البارزين من الولايات المتحدة، في مقدمتهم مخرج الأفلام والرسام الشهير كايل بالدا.

ومن أستراليا المؤلف كين سبيلمان، وميريا تريوس.

ومن بريطانيا سيباستيان دي سوزا، وكيرتس جوبلينج، وفاشتي هاريسون، وإيلا بيرثود، وراضية حفيظة، وياسمين رحمن، وهيلين دوكيرتي، وإيفجينيا جولوبيفا، وشارنا جاكسون.

ومن الهند فيبها باترا، مؤلفة وروائية، وبورفا غروفر، كاتبة للأطفال، وأنيتا فاتشاراجاني، مؤلفة كتب للأطفال واليافعين، وبريا كوريان، مؤلفة ورسَّامة. ويشارك الأديب الباكستاني محمد أحمد شاه، . ومن أفريقيا، فيحضر الشاعر كريستوفر أوكيموا، والمؤلفة لوراتو ماري تروك. (الشارقة - البيان)