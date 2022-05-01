«يا إمارات».. احتفاء ثقافي بلغة «المالايالام»

المصدر: دبي – البيان

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تم في دبي تدشين كتاب «يا إمارات» بلغة «المالايالام» الهندية، في حفل إفطار أقيم بفندق «فلورا إن»، بحضور باقة من ألمع الكتاب والصحافيين، وأشهر الشخصيات في مجالات متنوعة. ودشن الشاعر والكاتب الإماراتي، الدكتور شهاب غانم، الكتاب، فيما تسلم كل من زين العابدين، المدير الإداري لــ «مجموعة سافاري»، ود. كيه بي حسين رئيس «مجموعة فاطمة للرعاية الصحية»، النسخة الأولى منه.

ويُعد «يا إمارات»، كتاباً مرجعياً، خضع لبحث متعمق، ويحكي تاريخ الــ 50 عاماً الماضية، التي حفلت بالإنجازات منذ تأسيس دولة الإمارات، بفضل القيادة الرشيدة للآباء المؤسسين، وحكمة وحرص المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما.

ويغطي الكتاب على نطاق واسع، موضوعات عدة، ومنها: حياة المقيمين في الإمارات، العلاقة القديمة التي يمتد تاريخها إلى 3000 عام بين الإمارات والهند، التعاون الأخوي طويل الأمد بين البلدين في الأنشطة التجارية، التنموية، الاجتماعية، الثقافية والإنسانية، وغيرها من القضايا.

ونشر «مُنتدى تشيرانثانا الثقافي»، هذا الكتاب، ووزعه مجاناً، وقد تأسس «مُنتدى تشيرانثانا الثقافي» منذ 21 عاماً، ونشر قسم النشر لديه ما يزيد على 35 من الكتب الأدبية، وأقام مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، الحوارات الثقافية الإماراتية الهندية، ومنح جوائز للكتاب والصحافيين البارزين، على مدار العقدين الماضيين.

وتولت أكثر من جهة، رعاية حفل تدشين الكتاب، الذي أقيم بفندق «فلورا إن»، ومنها «مجموعة الإمارات فيرست»، «مجموعة سافاري»، «مجموعة فاطمة للرعاية الصحية»، و«مجموعة بيس». وتولى بوناكان محمد علي، رئيس «مُنتدى تشيرانثانا الثقافي»، رئاسة حفل التدشين.

وبث المخرج والممثل الرائد بلغة «المالايالام»، جوي ماثيو، برسالة صوتية إلى جمهور الحفل. وتضمن الحفل تكريم كونجو محمد حاجي رئيس «مجموعة جليل التجارية»، جمال الدين حاجي رئيس «مدرسة كريسنت الإنجليزية»، لإسهاماتهما في الإمارات على مدى ما يزيد على 50 عاماً. وتسلم نجلاهما د. زاكر كيه. محمد ود. رياض جمال الدين، شهادتي التكريم بالنيابة عنهما، مع وشاح ذهبي من د. شهاب غانم.

«يا إمارات» هو نتاج دراسة وبحث موسعين، عن مزايا العلاقات الهندية الإماراتية، وإنجازات الإمارات على مدار الــ 50 عاماً الأخيرة وتاريخها. ويتضمن الكتاب مقابلات مع د. شهاب غانم، وشاهجهان مادامبات، أجراها جليل باتامبي، كبير محرري الكتاب. كما تضمن أيضاً مقالات وتجارب أثرته لصحافيين بارزين، ومنهم كمال فارادور، وكُتّاب مشهورين آخرين.

وجرى تقديم الكتاب وإهداؤه إلى الراحل د. بي. إيه. إبراهيم حاجي، رجل الأعمال الشهير، الذي توفي في ديسمبر الماضي.

وخلال مراسم تدشين الكتاب، ألقى عدد من الحضور كلمات تهنئة، ومنهم: جليل باتامبي، كبير محرري كتاب «يا إمارات»، إن. إيه. إم جعفر، محرر الكتاب، صادق، مدير تسويق الكتاب، الشاعرة. شيلا بول، د. زاكر، د. رياض، راجو ماثيو، كيه. إم. عباس، وغيرهم.

وتولى ياريس حميد تقديم الحفل، فيما قام جعفر بتقديم الكتاب. ورحب السيد في إيه لطيف نائب رئيس «مُنتدى تشيرانثانا الثقافي»، بالحضور، فيما توجه لهم السيد. تي. بي. أشرف، أمين الصندوق، بكلمات شكر.