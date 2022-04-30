عروض حصرية من «دبي للمأكولات»

المصدر: دبي - البيان

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ينظم مهرجان دبي للمأكولات في عيد الفطر المبارك مجموعة من العروض الترويجية للفطور ضمن فعالية «فطور العيد»، التي تستمر في الفترة من 2 حتى 6 مايو في عدد من المطاعم والمقاهي المختارة بدبي.

وسيتمكن رواد المطاعم من الاستمتاع بأطباق لذيذة وجلسات جميلة مع عروض حصرية لوجبات الفطور من مهرجان دبي للمأكولات في أكثر من 18 وجهة توفر خيارات التوصيل أو تناول الطعام في مرافقها، والتي تلبي مختلف الرغبات وأذواق الجنسيات والثقافات العديدة التي تحتضنها المدينة.

ويعتبر كثيرون وجبة الفطور بمثابة أفضل وجبات اليوم، ولا شك في أن هناك العديد من الخيارات الشهية والمتنوعة المتاحة في المطاعم العديدة، مثل المطاعم العائلية المستقلة كـ«مانجو بيبول»، و«سكة كافية»، والعلامات التجارية المحلية الشهيرة، مثل مطعم «هيل هاوس براسيري» المميز في «نادي دبي هيلز للجولف»، ومطعم «ريف جابانيز كوشياكي»، بالإضافة إلى المطاعم الشهيرة في الفنادق العالمية، مثل والدورف أستوريا.

تشمل قائمة مهرجان دبي للمأكولات عدداً من المطاعم والمقاهي، من بينها: مطعم «بول أند بير» في «والدورف أستوريا دبي» و«كاريبو كوفي»، ومطعم «كاسترو كيتشن» في «دبل تري باي دبي هيلتون» في دبي مارينا، وكذلك «سكة كافيه» ومطعم بوتشا التركي و«مانجو بيبول» ومطعم أسماء و«هيل هاوس براسيري» و«كريب أراوند ذا وورلد» و«ياسمين لاونج» ومطعم «مزاري» في «والدورف أستوريا بالم جميرا» و«بيكوك ألاي»، وغيرها الكثير.