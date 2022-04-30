«الشارقة القرائي للطفل» وجهة معرفية شاملة

المصدر: الشارقة - البيان

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ما إن يصل الأطفال إلى مشارف مراحل النمو، وتكوين المهارات الإدراكيّة، حتى تنطلق معها رحلة من التحديّات، التي لا بدّ منها لكل والد ووالدة، ووليّ أمر يبحث عن غرس بذور التميّز والإبداع في عقل ومدارك أطفاله الخصبة، لتنمو بنموه، وتصنع منه فرداً فاعلاً، ومبادراً لإحداث الأثر المجتمعي الإيجابي حيثما حلّ.

هنا، يتصدّر «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، المشهد، ليقدّم نفسه وجهة واحدة شاملة، يجمع في عالمه كافة المقوّمات التي يحتاجها الطفل لتنمية مهاراته القرائية والمعرفية والثقافية والإدراكيّة والاجتماعية، فشعار «كوّن كونك»، الذي يحمله المهرجان في دورته الـ 13 لهذا العام، فيه من الثراء المعرفي والثقافي والتفاعلي ما يضعه خياراً أساسياً لدى العائلة، التي تسعى لإعداد جيل يتمتع بحسّ المبادرة في تكوين ذاته وعالمه المتميّز، أكاديمياً ومهنياً واجتماعياً.

«مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، وإن كان يستهدف أساساً تعزيز ثقافة القراءة والمطالعة لدى فئات الأطفال العمرية المختلفة، إلا أنّه بموضوعه «كوّن كونك»، يشرّع باب الفرص على مصراعيه أمام الطفل، ويقدّم له سلسلة من الفعاليات والأحداث والأنشطة وورش العمل، الثقافية والعلمية والأدبيّة والترفيهية والمسرحية، والقصص المصوّرة، التي تنهل من مشارب وتجارب وثقافات ولغات مختلفة، تؤسس لِكونٍ فضاؤه واسعٌ، ويزخر بألوان وأشكال المعرفة والمهارات الإبداعيّة.

11-22 مايو، موعد في «إكسبو الشارقة»، لتعزيز آفاق الابتكار والإبداع.