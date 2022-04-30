«الشارقة الثقافية» تضيء على محطات تاريخية

المصدر: الشارقة - البيان

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صدر أخيراً العدد (67) لشهر مايو من مجلة «الشارقة الثقافية»، التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، وأضاء على محطات تاريخية هامة من تاريخ المنطقة، حيث تضمن مقال «تاريخ دولة اليعاربة» رؤية جديدة للشيخ الدكتور سلطان القاسمي – د. محمد صابر عرب.

وقد أكدت افتتاحية العدد أن الاحتفاء بالشارقة في معارض الكتب العالمية هو احتفاء بالثقافة العربية ومسيرتها الحضارية وتاريخها التنويري ودورها في إثراء الحضارات العالمية، كذلك هو احتفاء بالكتاب العربي وأهله، وإسهاماته في تطور الفكر الإنساني في محطات مختلفة.

وأشارت الافتتاحية إلى أنّ أهمية المشاركة في هذه المعارض ليس فقط لعرض الكتب والمؤلفات والاطلاع على نتاج الدول الأدبي، وإنما أيضاً يكمن في استثمار الفرصة والمساحة لتقديم صورة حقيقية عن الثقافة العربية والإسلامية، وتسليط الضوء على الإرث اللغوي والتاريخي للأمة، والتعريف بإسهامات العلماء العرب في شتى ميادين الحياة، من خلال اللقاءات والندوات والأمسيات والفعاليات الثقافية والفكرية، ويتحقق بذلك الحضور ما نصبو إليه من تغيير وتواصل وتفاعل، وبذل المزيد من الجهود لاستعادة مكانة الكتاب وإعلاء شأن الثقافة ودعم المؤسسات الثقافية والفنية.