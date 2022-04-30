أشهر الأطباق والنكهات العالمية تزيّن مائدة «مهرجان دبي للمأكولات»

المصدر: دبي - البيان

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يعود مهرجان دبي للمأكولات، الحدث السنوي المتخصص في مجال الطعام والاحتفالية الفريدة التي تعزز من مكانة دبي عاصمة فنون الطهي في المنطقة، ليستقطب الذواقة من كل مكان على مدار 14 يوماً اعتباراً من بعد غد الاثنين وحتى الخامس عشر من مايو، مستعرضاً فنون الطهي المميزة ضمن برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة المتنوعة. وستجمع دبي من خلال هذه الاحتفالية الكبيرة أكثر من 12.000 مطعم ومقهى من مختلف أنحاء العالم، ليتمكن عشاق الطعام من الاستمتاع بأشهى النكهات المتنوعة والفريدة، حيث تضم قائمة المشاركين العديد من الخيارات التي تتنوع من مطاعم الطهاة أصحاب الشهرة العالمية، والمطاعم ذات العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى مأكولات الشارع والأكلات المأخوذة من المطابخ التقليدية لأكثر من 200 جنسية تقيم في دبي.

أسبوع المطاعم

بالشراكة مع 40 مطعماً من أفضل المطاعم في دبي، تعود فعالية «أسبوع دبي للمطاعم» ابتداءً من يوم 6 مايو لتقدم قوائم عشاء، وسيحظى الجمهور بفرصة للاستمتاع بأشهى الأطباق المحضرة من مكونات طازجة، وبأسعار مناسبة.

ويستضيف المهرجان فعالية «رحلة في عالم المذاقات» خلال الفترة من 2 حتى 15 مايو، والتي تقدم مجموعة من التجارب الفريدة في عالم الطهي مع القوائم التي يتولى إعدادها كبار الطهاة، إلى جانب حصص الطهي (ماستر كلاس)، والشراكات العديدة في مجال الطهي، بالإضافة إلى تجارب التذوق الحصرية التي يتضمنها مهرجان دبي للمأكولات. وللمشاركة في تجارب «رحلة في عالم المذاقات»، يجب الحجز المسبق عن طريق الاتصال بالمطعم المختار مباشرة.

جواهر خفية

تركز هذه الفعالية على المأكولات قليلة التكلفة، التي تعد من أهم محاور المهرجان. والجديد بالنسبة لمسابقة الجواهر الخفية ضمن مهرجان دبي للمأكولات 2022، هو مشاركة ذواقة الطعام في مختلف أنحاء دبي في التعريف بخياراتهم المفضلة من هذه المطاعم عبر مشاركتهم في المسابقة.وتجمع فعالية فطور العيد العائلات والأصدقاء للاستمتاع بمذاق الوجبات الشهية والخاصة خلال عيد الفطر، حيث سيحظى رواد مطاعم دبي بفرصة للاستمتاع بـ18 عرضاً لوجبات الفطور خلال العيد في مختلف أرجاء المدينة من 2 حتى 6 مايو، حيث ستوفر تجارب فطور أصيلة تناسب ذواقة الطعام من مختلف الجنسيات والثقافات. وتضم قائمة المطاعم المشاركة بتقديم العروض: بول أند بير، وريف جابانيز كوشياكي، وهيل هاوس براسيري، وميزيري، وجاسترو كيتشن، وغيرها.

صُنع في دبي

يضم قطاع المطاعم المزدهر في دبي مجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي المحلية المتميزة، وخلال المهرجان، سيحظى ذواقة الطعام في المدينة بفرصة للاستمتاع بقوائم حصرية وعروض أسعار، وأطباق خاصة، وجلسات تعليمية ضمن عدد من المطاعم الأكثر شهرة في المدينة، حيث تضم قائمة فعاليات المهرجان دروساً للأطفال لتعليمهم فن إعداد البيتزا، مقدمة من مطعم «أكيبا دوري»، كما سيحصل جمهور المهرجان على تخفيضات بنسبة 20 بالمئة في مطعم تريسيند، وسيمكنهم الاستمتاع بقائمة حلويات حصرية، وخاصة حلوى المانجو الشهيرة المقدمة من مطعم «أورفلي بروس».

فعاليات المدينة

يمكن لعشاق مذاقات الطعام المتميزة خلال المهرجان، الاستمتاع في مختلف أرجاء المدينة بمجموعة من التجارب الفريدة، ومن ضمنها فعالية تايم آوت ماركت، التي تحتفل بالعام الأول لتأسيسها على مدار ثلاثة أيام في 2 و3 و4 مايو، بالإضافة إلى ورش العمل ودروس الطبخ الخاصة في رايب ماركت من 6 حتى 15 مايو. كما تستضيف «بريك ذا بلوك» أيضاً حفلة ستريت فود بلوك في حي دبي للتصميم خلال يومي 13 و14 مايو، حيث سيتمكن الذواقة في المدينة من الاستمتاع بمجموعة من خيارات المطاعم المفضلة في دبي مثل بيريا تاكوس، وكافيه إيسان، وتشيكي، وهاي جوينت، وأكيبادوري، وغيرها.ويمكن لعشاق الحلويات الاستمتاع بعرض الشوكولاته، في معرض «غاليري لافاييت» بين 12 وحتى 14 مايو، وذلك من خلال العديد من الأكشاك.