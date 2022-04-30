عيد الفطرفي دبي.. أجواء عامرة بالجمال والبهجة والألق

المصدر: دبي - البيان

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تنتشر أجواء البهجة في دبي مع حلول عيد الفطر المبارك، لتنثر الفرح بين الصغار والكبار. وتقدم المدينة للعائلات والأصدقاء فرصة مثالية لاستكشاف الفعاليات المشوقة، والعروض والأنشطة المتنوعة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن احتفالات «العيد في دبي - الفطر»، وذلك في مراكز التسوق وكافة أرجاء المدينة لتضفي أجواءً احتفالية متميزة تمنح هذه المناسبة طابعاً خاصاً لكل من اختار دبي لقضاء عطلة عيد الفطر السعيد بها.

وتقدم منطقة السيف، الوجهة الثقافية المميزة، خلال فترة العيد تجربة مميزة لزوارها، والتي تشمل سوقاً في الهواء الطلق يغلب عليه الطابع الإماراتي الأصيل، إضافة إلى باقات إقامة في عدد من الفنادق الفاخرة، بالإضافة إلى تجارب الطعام والمأكولات الفريدة. وسيكون الأطفال على موعد مع الكثير من المرح والتسلية في متحف الخدع البصرية، والذي يقدم 60 عرضاً مرئياً وتعليمياً بما فيها الصور المجسمة، والأوهام البصرية، والغرف الغامرة التفاعلية المصممة لإثارة الحواس وخداع العقل.

حفل موسيقي

ومن جهته سيستضيف دبي فستيفال سيتي مول حفلاً موسيقياً خاصاً مع أشهر الفنانين، حيث سيحيي كل من الفنان ناصيف زيتون والفنانة رحمة رياض حفلاً موسيقياً في الثالث من مايو في الساعة 8:30 مساءً، كما تصاحب الموسيقى الحية عرض «تخيل»، الذي يستخدم عناصر النار والماء والليزر في إبهار المتفرجين، فضلاً عن استضافة عرض للألعاب النارية في اليوم نفسه، علماً بأن التذاكر متوفرة على موقع بلاتينوم لِست (Platinum List).

كما يقدم السوق الليلي في دبي فستيفال سيتي مول وبالتعاون مع «رايب باي ذا باي»، تجربة فريدة من نوعها في المطاعم وجلسات الترفيه الموسيقية العربية، مع إمكانية تجربة ركوب الجمال وغير ذلك الكثير من الأنشطة، كما تظهر القرية الإماراتية داخل المول التقاليد الأصيلة للشعب الإماراتي، مثل ورش العمل، وقصص الحكواتي للأطفال، وتجهيزات تراثية، وفنون الخط العربي. ويمكن زيارة السوق الليلي والقرية الإماراتية في دبي فستيفال سيتي مول خلال ساعات عمله الرسمية وذلك حتى 8 مايو.

تجربة رائعة

وفي دبي دولفيناريوم تجربة رائعة وممتعة في أيام العيد، مع عرض الدلافين والفقمات وغيرها من الكائنات البحرية الذكية. وعند الحجز إلكترونياً يمكن الاستفادة من تخفيضات بنسبة 30 بالمئة عند استخدام الكود RAMADAN30 حتى 8 مايو.

وتحتفل الوجهة الشاطئية لا مير بعيد الفطر مع قوائم طعام احتفالية وعروض المأكولات المميزة، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية الحية ابتداءً من الساعة 5 مساءً. هذا وستستمر الحملة الترويجية لمهرجان دبي للمأكولات «تذوق واربح» خلال فترة العيد لتتيح للزوار من رواد مطاعم لامير فرصة الفوز بعطلة عائلية في باريس. وستكون لاحتفالات العيد في دبي هذا العام بصحبة الأصدقاء وأفراد العائلة نكهة مميزة في جزيرة بلوواترز، حيث تستعد الوجهة العصرية الفريدة لاستقبال الزوار بمجموعة متنوعة من الأنشطة الاحتفالية والترفيهية، ومنها العروض الترفيهية المتنقلة، وجلسات نقش الحناء وورش عمل ترفيهية للصغار خلال أيام العيد وحتى 7 مايو.

عروض مميزة

ويستقبل فندق والدورف أستوريا دبى بالم جميرا ضيوفه ليستمتعوا بعطلة عيد الفطر ويومين من العروض الرائعة في مطعم Mezzerie الفاخر مع العائلة والأصدقاء، ويقدم المطعم مجموعة كبيرة من المأكولات الشرق أوسطية المفضلة مثل المقبلات الساخنة والباردة، ولحم الضأن، والأوزي والمشاوي، كما ستقدم محطات الطهي الحية المأكولات البحرية الطازجة، إلى جانب مجموعة مختارة من حلويات العيد.