نسائية دبي تطلق مبادرة ملامح فنية مصافحة الخمسينية في فضاءات الإبداع والتميز

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة في مركز النهضة للفنون، وفي إطار اهتماماتها بالإبداعات الفنية وتجسيداً لثقافة الولاء والانتماء واستشراف الخمسينية القادمة، مبادرة ملامح فنية كمساحة حرة للتنافس الشريف.

وحول هذه التظاهرة وأبعادها الإبداعية والفنية وإيجاد رياض خضراء للفنون والتصميم والرسم عبر الاستخدامات الحديثة فقد أدلت الدكتورة فاطمة الفلاسي-المدير العام للجمعية- بتصريح أكدت فيه حرص جمعية النهضة النسائية بدبي عبر مركز النهضة للفنون في تعزيز الإبداعات الفنية والتصميمات والرسم والمشغولات الأسرية والديكورية وقد ظهر هذا من خلال مبادرة ملامح فنية التي أطلقتها الجمعية "بالتميز نسمو على مشارف الخمسينية القادمة" لترسيخ روح الولاء والانتماء وتعميق النظرة المستقبلية التفاؤلية للغد المشرق وتعزيز قيم التنمية المستدامة مصطحبين معنا استشراف الخمسينية القادمة كواقع متطور وأخاذ.

شروط دقيقة

وأضافت: إنفاذاً لاتباع القواعد السليمة والمعايير الدقيقة في مجال المسابقات والجوائز والتنافس الفني والفكري، فقد ارتأت الجمعية وضع شروط دقيقة لمبادرة ملامح فنية تتمثل في اشتراطات ونقاط عديدة أبرزها: أن يكون العمل في الرسم أو التصميم وأن لا يقل سن المشارك عن 18 سنة، وممايميز المشارك حرية اختيار الخامة والتقنية التي يراها مناسبة للعمل وتعتمد المبادرة على الإبداعات والمهارات اليدوية.

وكحافز للمشاركين تم رصد جوائز قيمة لأفضل ثلاثة أعمال، ولسلامة ودقة المبادرة هناك لجنة للتحكيم تضم مختصين من الرسم والتصميمات الفنية وقرار التحكيم نهائي وغير قابل للمراجعة أو إعادة التقييم. ومن مميزات ملامح فنية منح جمعية النهضة النسائية بدبي شهادات لجميع المشاركين في المسابقة، ويتم إعلان الفائزين في الحفل الختامي للمسابقة بتاريخ 20 يونيو 2021 عبر تطبيق zoom كما يتم نشر أسماء الفائزين على الموقع الرسمي لجمعية النهضة النسائية .

واختتمت الدكتورة فاطمة الفلاسي تصريحها بالتأكيد على أن هذه المبادرة هي للتنافس الشريف لمختلف شرائح المجتمع واستقطاب مباشر لبصمات الإبداع والتميز في ساحات الرسم والتصميم والتعبير الفني التلقائي ونزولاً على رغبة العديد من المشاركين؛ قررت إدارة الجمعية تمديد فرصة استلام المشاركات حتى نهاية شهر مايو القام 31 مايو2022مــ لإعطاء الفرصة لأكبر شريحة من المبدعين للمشاركة في ساحات الإبداع والرسم والتصميم.