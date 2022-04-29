مراكز التسوق "سيتي سنتر" تحتفل بمهرجان دبي للمأكولات

المصدر: دبي ـ البيان

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مع اقتراب انطلاق مهرجان دبي للمأكولات، تتيح مراكز التسوق "سيتي سنتر"، التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، أفضل طريقة للاحتفال مع توفير فرصة للفوز بجوائز ومكافآت قيّمة. وسيقدم "سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر مردف" من 2 إلى 15 مايو، مجموعة متنوعة من تجارب تذوق الطعام المبتكرة في المقاهي والمطاعم ومنافذ المأكولات. من الأطباق الايطالية الأصيلة في "بيتزا التاجليو"، ومكونات مستدامة وطازجة وعالية الجودة في "بوك آند كو"؛ وصولاً الى "باركرز"، المكان الأمثل لتناول الطعام، بالاضافة الى المأكولات اللذيذة والشهية في المطعم المغربي "أمازيغ" للاستمتاع وتذوق المأكولات من جميع أنحاء العالم.

عروض

وسيستمتع زوار "سيتي سنتر مردف" باسترداد نقدي بقيمة 25٪ على تطبيق "شير" عند تناول الطعام في أحد منافذ المأكولات والمشروبات الـ 28 المتواجدة في مركز التسوق، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 15 مايو. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم وجهة البيع بالتجزئة الرائدة مجموعة من العروض الحصرية بما في ذلك خصم 20٪ على المأكولات الخليجية الأصيلة في "لقمة".

وخصم 25٪ في المقهى الإماراتي والياباني المحلي "سو تي"، وحلوى مجانية مع كل 200 درهم ينفقها الزوار في المطعم الهندي العصري الحائز على جائزة ميشلين "زافران". هذا بالإضافة إلى خصم 25٪ على مأكولات البحر الأبيض المتوسط التي تتميز بمكوناتها الطازجة وعالية الجودة من "سولساكا" و 20٪ خصم في "هانس وغريتل" مع إضافة مجانية من الآيس كريم.

وسيحصل الزوار الذين يتناولون العشاء في "فود سنترال" في "سيتي سنتر ديرة" خلال الفترة من 2 إلى 15 مايو، على استرداد نقدي بنسبة 20٪ من نقاط "شير" للاستمتاع بما تقدمه الوجهة العصرية والمبتكرة للمأكولات والطهي في مركز التسوق.

بالإضافة إلى الحصول على 20 ضعف نقاط "شير"، عبر باقي المطاعم والمقاهي . وكل ما عليهم القيام به هو تحميل تطبيق "شير" وتفعيل العرض ومسح فواتيرهم في أحي من منافذ المأكولات والمشروبات لكسب النقاط. بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف "فود سنترال" لعبة ترفيهية مليئة بالمرح من 2 إلى 15 مايو ، حيث يمكن للزبائن الفوز بنقاط فورية على تطبيق "شير".

وسيحصل الزبائن أيضاً على فرصة المشاركة في ورشة تصوير الطعام، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين يومياً الذين سيحصلون على 10000 نقطة "شير"، مقابل التقاط أفضل صورة ونشرها على تطبيق الإنستغرام. كما يمكن للراغبين تجربة مهاراتهم الغنائية من خلال المشاركة في مسابقة غنائية في الفترة من 6 إلى 8 مايو ومن 13 إلى 15 مايو ، حيث ستشمل الجائزة اليومية 20000 نقطة "شير".

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى "ماجد الفطيم العقارية": "يهدف مهرجان دبي للمأكولات إلى جمع عشاق ومحبي الطعام والعائلات على حدٍ سواء، لتجربة مجموعة متنوعة من المأكولات والاستمتاع بالتنوع ال غنالذي يميّز عالم فن الطهي، وهذا ما نفخر بتقديمه عبر منافذ المأكولات والمشروبات المذهلة في مراكز التسوق التابعة لنا .

نحن نهدف إلى ترفيه وتثقيف الزوار طوال فترة هذا المهرجان السنوي من خلال تحقيق مجتمع محب وشغوف بالمأكولات، واستضافة برنامج من الأنشطة المتعلقة بالطعام التي تشكل عنصر مفاجىء للمتسوقين ومن شأنها أن تسعدهم في كل مرة يتناولون فيها الطعام معنا ".