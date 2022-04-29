«مهرجان الأدب العربي بواشنطن» افتراضياً من واشنطن

المصدر: واشنطن - البيان

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ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي في دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز - بناء حضارة» وبرنامج فعالياته العالمية في الخارج، تقدّم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالشراكة مع مركز الفنون الثقافية التابع لمعهد الشرق الأوسط، وبالتعاون مع مركز آلان تشيوس للكتاب الدوليين في جامعة جورج ميسن، «مهرجان الأدب العربي بواشنطن.. سرد الشرق الأوسط» افتراضياً يومي 17 و18 مايو، عبر بث مباشر على منصة «زووم» من العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار رؤية المهرجان لتعزيز جهود الدبلوماسية الثقافية وتعميق الروابط الثقافية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، «التزاماً منا بتعزيز جهود الدبلوماسية الثقافية، والتعريف بمنجز الأدب العربي، وتوثيق الروابط بين الكتاب العرب والمجتمع الأدبي العالمي، بالشراكة مع معهد الشرق الأوسط ومركز آلان تشيوس للكتّاب الدوليين في جامعة جورج ميسن بواشنطن، نحتفي بإبداعات الروائيين والشعراء من الإمارات، العراق، لبنان، سوريا، مصر، وفلسطين، والولايات المتحدة وغيرها».

وأضافت: «نقدّم حدثاً ثقافياً وفكرياً فريداً، يستكشف عبر مجموعة متميزة من الندوات الحوارية وورش العمل، كتابات وقضايا وتحديات نشر وتوزيع إبداعات كتّابنا العرب، بمشاركة عدد كبير من الأدباء والناشرين وممثلي المؤسسات الثقافية العريقة من الوطن العربي والعالم، بينهم إيزوبيل أبو الهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، والكاتبة الإماراتية البارزة نجوم الغانم، والروائي اللبناني الأمريكي ربيع علم الدين وآخرون».

شراكة استراتيجية

وقالت كيت سيلي، نائب رئيس الفنون والثقافة والاتصال في معهد الشرق الأوسط للفنون، «سعداء بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من خلال تسليط الضوء على أصوات الروائيين والشعراء العرب الذين تدعمهم المجموعة»، مضيفة «أن مهرجان الأدب العربي يوفر للجمهور فرصة مثالية لرؤية العالم عبر عيون الآخرين، إضافة إلى كونه نافذة مهمة على القضايا المعقدة التي يتصارع معها الكتاب في الشرق الأوسط اليوم».

ويُفتتح المهرجان بكلمة رئيسية من الروائي اللبناني الأمريكي ربيع علم الدين، فيما تضم قائمة المتحدثين الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، إيزوبيل أبو الهول، والشاعرة والكاتبة الإماراتية البارزة نجوم الغانم، والكاتبة السورية رشا عباس، والمترجم والمحرر المصري الأمريكي، كريم جيمس أبوزيد، والكاتبة الفلسطينية الأمريكية، زينة عرفات، والقيَّمة الفنية لانا برقاوي.

والشاعرة اللبنانية زينة هاشم بيك، والكاتب ماتيو دافيس، والكاتبة لين غاسبارد، والشاعرة الأمريكية ناتالي هاندال، وLisette Jaquette، ومديرة النشر في ستوريتل دبي ومؤسسة وكالة راية الأدبية، ياسمينة جريصاتي، والكاتبة المهتمة بالثقافة المصرية أورسولا ليندسى، والشاعرة دنيا ميخائيل، والكاتب الروائي أحمد ناجي، والكاتبة كارين فيليبس، والصحافية الأمريكية المتخصصة في الثقافة العربية، مارسيا لينكس كوالي.