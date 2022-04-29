بيت الشعر يختتم أنشطته الرمضانية

المصدر: الشارقة - البيان

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أقام بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة الثلاثاء الماضي أمسية بعنوان «نفحات ومسرات»، اختتم فيها أنشطته الرمضانية، وحلقت فيها قصائد الشعراء في فضاء الشارقة، وتنوعت اشتغالاتها بين الهم الإنساني والشدو الوجداني، بينما تجلّت الشارقة بكل بهائها في فضاءات القصائد، وأحيا الأمسية كل من الشعراء: الفلسطيني د. يوسف حطيني، والسوري سليمان الإبراهيم، والسودانية منى حسن، وذلك بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وجمهور من الشعراء والإعلاميين والمهتمين من أهل الثقافة والأدب، وقدمها الدكتور مهدي الشموط الذي أشاد بالجهود المبذولة والدور الثقافي الريادي للشارقة. استهل د. يوسف حطيني القراءات بباقة قصائد متنوعة من حدائق أشعاره، تشدو للحب وأوجاعه مخاطباً طيف الحبيب.