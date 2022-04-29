برج خليفة ونافورة دبي عروض مبهرة احتفاءً بالعيد

المصدر: دبي - البيان

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يحظى سكان الإمارات وزوارها خلال عطلة عيد الفطر السعيد بفرصة الاستمتاع بعرض ضوئي جديد على برج خليفة وعرض مميز لنافورة دبي الراقصة. وينطلق العرض الضوئي يومياً الساعة 8 مساءً لينير أفق وسط مدينة دبي لوداع شهر رمضان المبارك والاحتفال بعيد الفطر السعيد.

وتقدم نافورة دبي عرضاً راقصاً أنيقاً يمنح المشاهدين تجربة لا تنسى. كما توفر النافورة لزوار وسط مدينة دبي فرصة مشاهدة عروضها المميزة وفق مواعيد إضافية خلال عطلة العيد، حيث تنطلق العروض كل ساعة من الساعة 2 بعد الظهراً حتى 5 مساءً، وكل 30 دقيقة من الساعة 6 مساءً حتى 11 ليلاً. ويمكن للزوار الاستمتاع بعرض العيد الخاص على برج خليفة ونافورة دبي، إلى جانب مجموعة من أفضل الفعاليات الفنية والثقافية وفعاليات نمط الحياة وتجارب التسوق وتناول الطعام التي توفرها وجهات وسط مدينة دبي العديدة والمتنوعة.