موسيقى وترفيه بنكهات الثقافات العالمية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يبقى للعيد في دبي وأيضاً المناسبات كافة، طعم فريد، تحضر معه ألوان ثقافات العالم في بوتقة وواحات فرح وبهجة عنوانها الموسيقى والفنون والجمال، وهو ما يتجلى في الأسبوع المقبل بصيغ فريدة مشوقة، حيث تستضيف دانة الدنيا برامج ترفيهية وفنية حافلة بألوان الموسيقى والفعاليات الثقافية والترفيهية، علاوة على استضافة نجوم مهمين في الوطن العربي.

وذلك طبقاً لما أعلنته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إذ تشارك مجموعة جهات إعلامية وفنية ومجتمعية في تنظيم هذه الفعاليات، ومن بينها حفلات يحييها فنانون عرب وأجانب، حيث يحيي عبد المجيد عبد الله (5 مايو، حفلة برعاية روتانا على مسرح كوكاكولا أرينا)، وناصيف زيتون ورحمة رياض في فيستيفال سيتي ثاني أيام العيد)، وستيف أوكي (3 مايو في فيستيفال سيتي)، وشريا غوشال. وستيف أوكي، وشريا غوشال ( 7 مايو على مسرح كوكاكولا أرينا) .

وتحضر في هذه الأجواء أنغام عربية وعالمية متنوعة في هذه الحفلات المتنوعة في أماكن تنظيمها وأوقاتها.

كما تقام في الأسواق والمراكز الحيوية في المدينة باقات فعاليات متنوعة، تحتفي فيها المدينة وقاطنوها بعيد الفطر السعيد.

أما يوم 3 مايو فالجمهور مدعو للاستمتاع بأداء مذهل من قبل المنتج الموسيقي المرشح لجائزة غرامي.

حفل دويتو

وبطبيعة الحال، تحضر ألوان الحفلات المتنوعة، التي تمزج بين إبداعات الموسيقى العالمية، ويتمثل ذلك، بحفل دويتو في مسرح كوكاكولا أرينا يوم 8 مايو حفل دويتو رائعاً يجمع النجم البريطاني كونور مينارد ونجم البوب زاك نايت، وذلك لأول مرة في دبي، علماً بأنه يمكن حجز التذاكر إلكترونياً. ذلك علاوة على حفل بانكاج أوداس برفقة أوركسترا مهمة في يوم 6 مايو.