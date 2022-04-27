«العيد في دبي» فنون وترفيه وقصص عنوانها البهجة

المصدر: دبي ـ البيان

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برامج وأنشطة فنية وترفيهية وإبداعية متميزة تحتضنها دبي خلال أيام إجازة عيد الفطر السعيد، إذ تستعد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لإطلاق احتفالات «العيد في دبي»؛ إحدى فعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، التي تتضمن مجموعة من الفعاليات المتفردة، ضمن أجواء احتفالية، في مراكز التسوق والوجهات الرائدة، علاوة على الحفلات الموسيقية الحية، وتجارب الطعام الممتعة. كما سيكون المتسوقون على موعد مع العروض الترويجية المتميزة في المراكز والمتاجر.

فعاليات وعروض

وتنظم في دبي في الإطار، مجموعة من الفعاليات والعروض التي تضفي أجواء البهجة والفرح خلال عيد الفطر السعيد، وهو ما يجعل من دبي وجهة مفضلة للزيارة خلال عطلة عيد الفطر، وكذلك تمكن أفراد العائلة كافة من قضاء أمتع الأوقات، وخوض أروع التجارب.

وستقام عروض فنية وتراثية، وموسيقى حية تقليدية في مراكز التسوق بمختلف أنحاء دبي بما في ذلك السيف، والخوانيج ووك، وبلوواترز، وفستيفال بلازا، وميركاتو مول، ونخيل مول. كما وسيتواجد مدهش ودانا للمشاركة في العديد من الفعاليات الترفيهية العائلية في كل من سيتي سنتر ديرة، وذي بوينت، ونخيل مول، وميركاتو مول، وسيركل مول، وفستيفال بلازا، وتاون سنتر، وسيتي سنتر البرشاء، وذلك أيضًا بين الساعة 4 مساءً و10 مساءً خلال عطلة العيد. ويقدم «ذي بوينت» في أول أيام العيد احتفالات متميزة على الماء تتميز بعرض النافورة الراقصة والألعاب النارية المذهلة في الساعة 9 مساءً. ويمكن للزوار الاستمتاع بعروض العيد الخاصة في العديد من المطاعم والمقاهي.

وينظم ميركاتو مول فعاليات رائعة مثل العروض البهلوانية الحية وعروض الرقص، وأنشطة الأطفال من 29 أبريل الجاري وحتى 4 مايو المقبل.

وتستعد «بلوواترز» الوجهة العصرية الفريدة لاستقبال الزوار في العيد مع مجموعة متنوعة من الأنشطة الاحتفالية والترفيهية، ومنها جلسات نقش الحناء وورش عمل للصغار. وستشهد «بلوواترز» عروض الألعاب النارية عند الساعة 9 مساء ثاني أيام العيد.

حفلات موسيقية

يستضيف دبي «فستيفال سيتي مول» نخبة من الفنانين؛ ومن بينهم ناصيف زيتون ورحمة رياض في حفل موسيقي في ثاني أيام العيد. كما تصاحب الموسيقى الحية عرض «تخيل»، الذي يستخدم عناصر النار والماء والليزر في إبهار المتفرجين.

ويحيي الفنان عبدالمجيد عبدالله حفلاً فنياً على مسرح كوكاكولا أرينا في 5 مايو المقبل. وسيتضمن الحفل أشهر أغاني النجم المتميزة.

وفي 3 مايو على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي، سيقدم النجمان العالميان الشهيران الدي جي، الهولندي أفروجاك وأيضاً المنتج الغنائي ستيف أوكي الذي ترشح لجوائز غرامي، حفلاً موسيقياً متميزاً.

وتقدم شريا غوشال، نجمة بوليوود، أمسية غنائية رائعة بباقة من أفضل أغانيها على مسرح كوكاكولا أرينا في 7 مايو المقبل. وتشهد كوكاكولا أرينا 8 مايو المقبل حفل دويتو رائعاً يجمع النجم البريطاني كونور مينارد ونجم البوب زاك نايت.

تجربة فريدة

وتقدم تايم آوت ماركت دبي، سوق البحار أكبر صالة طعام في دولة الإمارات، تجربة فريدة خلال العيد، إذ يمكن للضيوف المشاركة في مجموعة من الأنشطة الممتعة مثل الرسم على الوجه وعمل تصاميم بالبالونات، بالإضافة إلى عروض منسقي الأغاني والعروض الحية وتجارب الطهي برعاية أفضل الطهاة والمطاعم في المدينة، في إطار مهرجان دبي للمأكولات.

وتحيي النجمة دينا ستارز، في 2 مايو، حفلة تقدم فيها أشهر أغانيها من الساعة 1 ظهراً وحتى 4 مساءً، تليها بعض الأنشطة للأطفال مثل الرسم على الوجه وتصاميم البالونات.