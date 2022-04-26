مهرجان دبي للكوميديا فنانو العالم في «دانة الدنيا»

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف مهرجان دبي للكوميديا عن مجموعةٍ جديدة من العروض المميزة ضمن برنامج فعالياته الحافل بالنجوم هذا العام. ويضم المهرجان، الذي ينطلق 12 مايو المقبل ويستمر حتى 22 منه، نخبةً من النجوم العالميين والمحليين الذين يستعدون لتقديم عروضهم الممتعة والمرحة في كوكا كولا أرينا، ومركز ذا أجيندا، ومسرح مول الإمارات وغيرها من الأماكن.

نخبة

ويستعد مهرجان دبي للكوميديا، الذي ينظمه «جدول فعاليات دبي»، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومن إنتاج «براج» و«لايف نيشن» و«دي إكس بي لايف»، لتقديم أروع العروض الكوميدية المميزة، حيث يستضيف الحدث الكوميدي عدداً من أبرز نجوم الكوميديا، مثل جوش ويديكومب، وفير داس، وجو كوي، وجاد المالح، وراسل بيترز. حيث تضمن العروض الكوميدية الحيّة رسم الابتسامة على وجوه الجميع على مدار 11 يوماً. ويضم جدول الفعاليات الجديدة والتي تم الإعلان عنها أول من أمس، عروض الكوميديا الارتجالية من مصر ولبنان وجنوب أفريقيا وفلسطين والكويت والمملكة المتحدة والأردن، والتي ستنال إعجاب سكان الإمارة وزوارها على حد سواء.

عروض

ويقدم باسم يوسف في مركز ذا أجيندا، عرضاً مخصصاً للأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن 16 عاماً. وباسم يوسف، الملقب بجون ستيوارت المصري للكوميديا، فنان كوميديا ارتجالية، لفتت عروضه الكوميدية المثيرة للجدل والتي تتسم بالذكاء، إعجاب الجماهير من نيويورك إلى دبي.

ويقدم المهرجان عرضاً كوميدياً مميزاً يجمع كلّاً من شادن فقيه وشاكر بو عبد الله ونور حجار على مسرح مول الإمارات، إذ يعود رواد الكوميديا الارتجالية في لبنان لتقديم عروضهم في دبي مجدداً، حيث يجتمعون لتقديم عرضٍ استثنائي باللغة العربية يستعرضون من خلاله آراءهم المختلفة والنكات التي تركز على الوضع اللبناني.

فرصة

كما توفر الفعالية فرصة الاستمتاع بعرض نجوم الكوميديا المصريين علاء الشيخ ونهى كاتو ومحمد حلمي، ضمن أجواءٍ مفعمة بالضحك والمتعة. ويوفر المهرجان للجمهور العربي فرصةً مميزة للاستمتاع بأجواء الضحك والترفيه مع ثلاثة من أبرز نجوم الكوميديا في المنطقة، وهم عدي خليفة، وأحمد الشمري، وإيمان خلوف.

تسلية

ويحظى الحضور في المهرجان بعرض مليء بالمتعة والتسلية يقدمه رياض موسى وجوي رازدين وسكالك بيزيدنهاوت من جنوب أفريقيا. ويُختتم العرض المميز الذي يستضيفه الفنان الإماراتي الموهوب آبز علي بمشاهد حصرية من فيلم نيو ماتيريال، الذي تم إنتاجه بعد 8 سنوات من إصدار الفيلم الأصلي ماتيريال لرياض موسى.