جائزة الشيخ زايد للكتاب تعتمد أسماء الفائزين بدورتها الـ16

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتمع مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب، لتقييم نتائج الدورة السادسة عشرة في فروع الجائزة التسعة، بحضور معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس مجلس الأمناء، ومعالي الدكتور زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وكل من : محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدكتور علي بن تميم، أمين عام الجائزة رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وعبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف الوطني بالإنابة.

حفل خاص

واعتمد المجلس في اجتماعه بعد الاطّلاع على توصيات الهيئة العلمية للجائزة أسماء الفائزين الذين سيتم الإعلان عنهم في نهاية شهر أبريل، على أنّ يتم تكريمهم خلال حفل خاص بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وسيحصد الفائز بلقب «شخصية العام الثقافية» «ميدالية ذهبية» تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم، في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على «ميدالية ذهبية» و«شهادة تقدير»، وجائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم إماراتي.

55 دولة

واستقبلت دورة هذا العام العدد الأكبر من الترشيحات بفروعها التسعة منذ تاريخ انطلاقها، إذ بلغ عدد الترشيحات أكثر من 3 آلاف مشاركة تلقّتها الجائزة من 55 دولة من بينها 20 دولة عربية بزيادة شكّلت 28% عن العام الماضي الذي شهد استقبال 2349 ترشيحاً، ونجح 26 عملاً في الوصول إلى القوائم القصيرة التي أعلنتها الجائزة الشهر الماضي.