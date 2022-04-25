«جميل للفنون» ينظم ورش عمل إبداعية متنوعة

المصدر: دبي ـ البيان

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يقدم مركز جميل للفنون في دبي معارض فنية وورش عمل ودروساً في الكتابة الإبداعية باللغة العربية، وفي السياق، تقدم غرفة الفنان سامسون يونغ مجسماً فنياً ميدانياً، يحمل اسم موسيقى معقولة، وهو عبارة عن بيئة تفاعلية تتضمن نص صوت ونص صورة. وقد اشتق الفنان مكونات هذه البيئة من معالجة ترجمة نص الطاوي Daodejing الذي يفرز الرؤى المستمدة من التحليل الحسابي للسمات الصورية للنص من خلال الحدس البشري ليكون شبكة من العناصر الصوتية والمرئية. ومع تكوّن السمات الصورية عبر سلسلة من الأحداث، فإنها تتحول وتتغير وتكتسب ميزات جديدة.

«قلق الصفحة البيضاء»

وينظم المركز ورشة عمل «قلق الصفحة البيضاء» وفي هذه الورشة، سيطور المشاركون مهاراتهم في الكتابة الإبداعية في اللغة العربية. ويدير الجلسات الكاتب حسام هلالي.

وتستند ورشة العمل إلى دليل الكتابة للمؤلف روس رايسين، مع استيعاب مقتطفات في هذه الورشة، يطور المشاركون مهاراتهم في الكتابة الإبداعية باللغة العربية.

وتتضمن الورشة تمارين كتابية مفتوحة وتتطور على مدى ثلاث جلسات، مدة كل منها ثلاث ساعات. يتم تنظيم الجلسات للسماح بالمعرفة النظرية والتطبيقية والعملية.

ويقوم مركز جميل للفنون بتوفير ورش عمل متنوعة لتنمية وتشجيع الممارسات الفنية المستدامة. في هذه السلسلة من ورش العمل المتخصصة، تعمل العائلات مع بعضها البعض لتعلم إعادة تدوير المواد اليومية وتحويلها إلى أعمال فنية ملموسة ورمزية.

ونظراً لأن الصلصال مادة طبيعية من الأرض، فهو يعد مادة مستدامة بيئياً وآمنة. تتعلم العائلات في هذه الورشة أساسيات التشكيل اليدوي باستخدام الصلصال، وتتمتع بتجربة صنع أشكال نحتية باستخدام اليدين والأصابع والأدوات البسيطة.