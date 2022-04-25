«الشارقة للكتاب» تنظم مؤتمراً صحفياً عن تفاصيل «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تُنظم «هيئة الشارقة للكتاب» في مقرها، غداً الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة 13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» 2022، والتي ستعقد في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 11-22 مايو المقبل تحت شعار «كوّن كونك».

ويقام المهرجان برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتوجيهات قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف الارتقاء بمعارف الأطفال واليافعين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلق بيئة معرفية توسّع مدارك الأطفال وتسهم في تنمية آفاقهم، وترسّخ الشارقة بيئة حاضنة لأجيال المستقبل، من خلال أجندة حافلة بالفعاليات التوعوية والمعرفية والثقافية، والأنشطة التي تنمي مهارات الأطفال، والعروض المسرحيّة والفنيّة والترفيهية.

برنامج الفعاليات

ويتحدّث في المؤتمر كلّ من أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ وخولة المجيني، منسق عام «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، للكشف عن قائمة الضيوف المشاركين هذا العام، من مفكرين وإعلاميين ومعنيين بالشأن المعرفي والثقافي الموجّه للأطفال، والذين يستضيفهم المهرجان من المنطقة العربية والعالم، إضافةً إلى الإعلان عن برنامج الفعاليات وورش العمل والعروض الفنيّة والمسرحيّة التي ستقام على مدار 12 يوماً.

وتدعو هيئة الشارقة للكتاب ممثلي وسائل الإعلام، والناشرين، والكتّاب، والمثقفين، ومسؤولي المؤسسات والجمعيات المعنية بالأطفال والناشئين وكافة المهتمين، إلى حضور المؤتمر الصحفي الذي سيكون مفتوحاً أمام الجميع، للتعرف على برنامج فعاليات الدورة المقبلة من المهرجان، التي ستزخر بالعديد من الأنشطة والأحداث المصاحبة، من أبرزها «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل»، ومسابقة «فارس الشعر».