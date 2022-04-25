منصة «الناشرين الإماراتيين» تعرض إصدارات 17 دار نشر في «معرض الكتاب الإماراتي»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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حرصاً منها على استثمار الفرص لخدمة الناشرين الأعضاء وتمثيلهم في مختلف معارض الكتاب، شاركت «جمعية الناشرين الإماراتيين» في الدورة الثانية من «معرض الكتاب الإماراتي» الذي عقد في مقر هيئة الشارقة للكتاب.

وعبر مبادرة «منصة»، التي أطلقتها الجمعية لدعم الناشرين الإماراتيين لتسويق إصداراتهم في معارض الكتب المحلية والدولية، عرضت جمعية الناشرين الإماراتيين إصدارات 17 دار نشر إماراتية بإجمالي عناوين بلغت 151 كتاباً لمؤلفين إماراتيين في مختلف فنون الأدب والإبداع والمعرفة، لتعكس أعمالهم مستوى خبرات دور النشر وإسهامها في تطوير صناعة الكتاب وتقديم أحدث نتاجات الساحة الإبداعية في الإمارات.

قيمة خاصة

وفي تصريحه عن المشاركة في المعرض، قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «مشاركة الجمعية في معرض الكتاب الإماراتي بدورته الثانية لها قيمة خاصة بالنسبة لنا في جمعية الناشرين الإماراتيين، ولها طابعها المختلف الذي يتيح للكتاب الإماراتي ودور النشر المحلية أن تعرض جديدها في معرض مكرس للكتاب الإماراتي وذلك يسهم بدور كبير في تسويق نتاج دور النشر المحلية والتعريف بها ويقدم صورة مكثفة عن المستوى الذي وصلت إليه صناعة الكتاب وحركة النشر في الإمارات وجودة المحتوى الإبداعي وتنوعه ما يلبي اهتمامات القراء».

وأضاف: «لمسنا تفاعلاً كبيراً من قبل زوار المعرض الذين حرصوا على اقتناء جديد المؤلفين الإماراتيين من الكتاب المحترفين والمبدعين الشباب الذين نعرض كتبهم التي تغطي مجالات متنوعة، ونحرص دائماً على أن يكون لحضورنا في معارض الكتاب كافة داخل وخارج الإمارات دور من خلال مبادرة (منصة) في خدمة الناشرين الأعضاء وإيصال إصداراتهم إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى ما تتضمنه مشاركتنا من رسالة ثقافية عامة تعكس مستوى الحراك الإبداعي في الإمارات من خلال الكتاب».

قائمة

وضمت قائمة المشاركين في المعرض عبر «منصة» جمعية الناشرين الإماراتيين دور النشر التالية: بوابة الكتاب لنشر وتوزيع الكتب، مدار للنشر والتوزيع، صديقات للنشر وتوزيع الكتب، دار السيف للنشر، التفرد خدمات التصميم ونشر المطبوعات، نبض القلم لنشر الكتب والتوزيع، بيبليوسميا للنشر والتوزيع، عشتار للنشر، الظبي للنشر والتوزيع، دار قصة للنشر والتوزيع، السعادة للنشر والتوزيع، الفلك للنشر والتوزيع، دار سيل للنشر، دار ملهمون للنشر والتوزيع، شركة دار الرمسة لخدمات نشر الكتب والمطبوعات، دار كريدية للنشر والتوزيع، منشورات غاف لتجارة الكتب.