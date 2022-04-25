«جوري».. أحداث مثيرة في سبعينيات القرن الماضي

المصدر: دبي ـ البيان

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تطل النجمة العراقية شجرة الدر، خلال شهر رمضان المبارك، بمسلسل «جوري»، وتلعب فيه الشخصية البطلة، التي يدور حولها الغموض، بسبب سلسلة حوادث القتل التي تقع داخل المسرح، لتكون أصغر بطلة في الموسم الدرامي لرمضان 2022.

ويعد هذا العمل العراقي الأول لها، بعد سلسلة أعمال عربية عدة.

المسلسل الذي تدور أحداثه ضمن إطار درامي بوليسي، من تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج علي عباس، وتعود الأحداث إلى فترة السبعينيات من القرن الماضي، حول حادث صادم، يفتح الباب على سلسلة من الأحقاد والعداوات بين أعضاء فرقة مسرحية بالعراق.