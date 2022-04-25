مجلة «هيبا».. نافذة للثقافة البصرية

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28 مارس الماضي، كان موعد إطلاق جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، لمجلة «هيبا» الفصلية المعنية بالثقافة البصرية، باللغتين العربية والإنجليزية. العدد الأول ظَهَرَ للنور بنسخةٍ رقميةٍ بصيغة PDF سهلة القراءة والتصفّح قابلة للتحميل على الموقع الرسمي www.hipa.ae كما أنها سهلة التداول عبر منصات ووسائل التواصل المختلفة.

معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطنيّ الاتحاديّ، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أشاد بالمنتج الإعلامي للجائزة عادّاً أنه منبرٌ معرفيّ سيؤدي دوراً مهماً في نشر ثقافة التصوير الضوئي في المنطقة وفي تناول الأفكار والمدارس والتوجهات المختلفة في صناعة التصوير محلياً وعالمياً، ومناقشة التجارب الرائدة والإبداعات المتميزة وتسليط الضوء على المواهب اللافتة في مجال التصوير في دولة الإمارات وفي مختلف دول المنطقة والعالم.

الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، بصفته رئيساً لتحرير المجلة قال: فخورون بتقديم هذا المشروع النوعيّ الطموح من خلال الجهود الذاتية لفريق العمل المتميز للجائزة، إذ يدير أعمال تحرير المجلة سعد هاشمي، خبير الإعلام والاتصال المؤسسي في الجائزة، بجانب سكرتيرة تحرير المجلة، علا خلف، رئيسة فريق البرامج التعليمية في الجائزة، وفريق الابتكار والتصميم الفنيّ مُمثّلاً بتامر خميس وحصة فلكناز.

تفاعل مجتمعات المصورين مع العدد الأول من ناحية القيمة والتنوّع والهوية البصرية كان إيجابياً بشكلٍ كبير وقد وَصَلَت لإدارة تحرير المجلة عشرات المشاركات القيِّمة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الأعداد المقبلة، وهذا ما نصبو إليه للارتقاء الفكريّ والمعرفيّ بالفنون البصرية.

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دعوة مفتوحة لكل مبدعي العدسة للمشاركة من خلال magazine@hipa.ae

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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