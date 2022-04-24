النبوي يتمرد على أهله

المصدر: دبي - البيان

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رداً على تصرفات أهله المعادية لعمه بليغ أبو الهنا، يتمرد نور النبوي عليهم ويرد بضربة قوية في وجههم بعمله توكيلاً رسمياً لعمه بليغ بحق التصرف في إرثه، وذلك من خلال شخصية طارق التي يجسدها نور في مسلسل «راجعين يا هوى» بطولة النجمين خالد النبوي ونور اللبنانية، والذي يُعرض حالياً على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، ومنصة Watch It.

يتفق طارق وابنة عمه ولاء (سلمى أبو ضيف) على اتخاذ موقف موحد ضد أسرتيهما بعمل كل منهما توكيلاً رسمياً لعمهما بليغ أبو الهنا (خالد النبوي) يحق له من خلاله التصرف في شؤونهما وفي كل ما يمتلكان من ميراث، وذلك تعاطفاً معه ورداً على العداء الذي يكنونه أفراد الأسرتين تجاه بليغ منذ عودته من أوربا لاسترداد حقه في الميراث، والذي قوبل بالرفض والاستنكار من الجميع.

اعتاد طارق وولاء على تبادل العداء فيما بينهما امتثالاً لتعليمات أسرتيهما، ويعود هذا العداء إلى الخلاف بين أمين وفطين والديهما بسبب الميراث الذي وزعه الجد بشكل غير عادل قبل وفاته، لتتولد بينهما الضغينة التي أورثاها إلى أفراد عائلتيهما بعد وفاتهما معاً في حادث سيارة مشكوك في ملابساته، وعندما يأتي الشقيق الأصغر بليغ إلى مصر للبحث عن حقه في الميراث يجد نفسه متورطاً في حل النزاع بينهم جميعاً وإعادة التحقيق في حادث شقيقيه.

وبمرافقة طارق وولاء لعمهما بليغ في رحلة بحثه عن حقه في الميراث، لأنهما الأقرب إلى قلبه من بين أبناء إخوته، تتولد بين الاثنين علاقة حب قوية، تقابل بالرفض من الأسرتين، فتقرر والدة طارق أن يذهب خارج مصر، وتقرر والدة ولاء وشقيقها عقد خطبتها على شاب آخر. وهو الأمر الذي جعل الاثنين يتمردان على الأهل ويعتبران عمهما بمثابة الأب لهما.

راجعين يا هوى من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، أحمد بدير وهنا شيحة.