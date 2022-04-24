«القرية العالمية» تستضيف الأطفال والعائلات من مركز دبي للتوحد

المصدر: دبي - البيان

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استضافت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، مجموعة من الأطفال والعائلات من مركز دبي للتوحد، الجمعة.

وتماشياً مع التزامها المؤسسي بتعزيز الاندماج المجتمعي، أضاءت القرية العالمية وجهاتها باللون الأزرق، كجزء من مبادرتها الداعمة لجهود التوعية باضطراب التوحد، تزامناً مع استقبال الضيوف من مركز دبي للتوحد.

ولطالما حرصت القرية العالمية بشكل مستمر على تطوير وتحسين جميع مرافق وخدمات الوجهة، لضمان تقديم تجارب رائعة ولا تنسى لجميع الضيوف. كما قامت في الإطار ذاته بفتح الفرصة لأصحاب الهمم لزيارتها مجاناً مع مرافق على امتداد الموسم.