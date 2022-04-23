«الكتاب الإماراتي» يقدم إصدارات أدبية منوعة

المصدر: الشارقة - البيان

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يستقبل «معرض الكتاب الإماراتي» رواده في دورته الثانية التي يحتضنها مقر «هيئة الشارقة للكتاب» حتى 24 أبريل الجاري، في أجواء رمضانية تجعل من التجول بين أجنحة دور النشر المشاركة في المعرض رحلة معرفية وعلمية وأدبية، يتنقل خلالها الزائر بين عناوين تجتمع تحت سقف واحد لتقدم صورة عن ثقافة وتراث الإمارات.

ديوان الهاملي

ومن الإصدارات المعروضة في هذه الدورة من المعرض «ديوان الهاملي»، للشاعر أحمد بن خليفة الهاملي، الذي أصدرته «أكاديمية الشعر» ضمن سلسلة أعمال شعرية تراثية، وترد إشارة في الديوان إلى أن طبعته الأولى صدرت في الهند سنة 1976، والمعروف أن صاحب هذا الديوان يعد من رموز الشعر النبطي في الإمارات وتوفي عام 1982.

كتاب مشوق

وهناك أيضاً كتاب «عطش البحر وجمرة الصحراء»، وهو كتاب مشوق صدر في طبعة ثانية ويقدم باقة من السرد القصصي بأقلام إماراتية عُرفت بتأسيسها لفن القصة القصيرة، ومعها أجيال وسيطة ظهرت في عقد الثمانينات، وأخرى جديدة، ويُمكن القارئ من تكوين فكرة عامة من خلال هذا الكتاب عن أجواء السرد القصصي في الإمارات.

شارع المحاكم

كذلك رواية «شارع المحاكم» للكاتبة الإماراتية أسماء الزرعوني، صدرت عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ووزارة الثقافة وتنمية المجتمع، وعلى الغلاف الأخير للطبعة الثانية من الرواية يكشف لنا مقتطف من العمل أن بطلة الرواية تدعى سلوى وأنها تبحث عن شارع كانت تعرفه في الستينات، ومع ذلك تغامر بالذهاب إليه بعد أن تغير سكانه وتبدلت ملامحه. كما يوجد كتاب «خلجات نفوس حائرة» للكاتبة شيخة الناخبي، ويضم مجموعتها القصصية الكاملة التي بلغت 31 قصة قصيرة عصية على النسيان، ولا ينبغي لها أن تسقط من ذاكرة التاريخ الأدبي، لأنها تمثل تجربة إحدى رائدات القصة في الإمارات.