سلطان بن أحمد القاسمي يشهد جلسة «الفن العابر للأجيال» في مدرج خورفكان

المصدر: الشارقة – البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أول من أمس الأربعاء، بمدرج خورفكان الجلسة الثانية للمجلس الرمضاني الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وتحدث في الجلسة الثقافية التي حملت عنوان «الفن العابر للأجيال، مقومات الصناعة والبقاء» كل من الفنان التونسي ظافر العابدين والفنان المصري مينا مسعود وأدارها الإعلامي محمد ماجد السويدي.

وناقش المتحدثان خلال الجلسة العناصر التي من شأنها تعزيز استمرارية الأعمال الدرامية والسينمائية عبر الأجيال، والإسهام في تحقيق بصمة إيجابية على الساحة الفنية من خلال الأعمال الإبداعية والمتميزة في كافة العناصر الفنية.

وتناول المتحدثان تجاربهما الفنية الملهمة التي وصلت إلى العالمية من خلال أعمال سينمائية ودرامية مؤكدين على أن طريق الفنان للوصول إلى الفن المؤثر والعالمي ليس بالسهل وإنما يتطلب ذلك جهوداً كبيرة في التعلم والتحضير والمثابرة والسعي المتواصل.

وأشار الفنان ظافر العابدين إلى أهمية التحضير للأعمال الفنية لضمان تأثيرها وترك بصمة من خلالها وعدم التركيز على الجانب التجاري الربحي فقط الذي قد يؤثر على جودة الأعمال في كافة عناصره، مضيفاً أن رغم الكثرة في الأعمال وعدم التركيز على جودتها ومحتواها وعناصرها إلا أن هنالك إيجابيات تتمثل في إبراز العديد من المواهب التي يمكن العمل على تأهيلها وتطويرها للارتقاء بالمستوى الفني. وأكد العابدين على ضرورة الفاعلية بشكل أكبر في الأعمال السينمائية أو الدرامية للمساهمة في نقل الصورة والموهبة والقصة العربية للعالمية.

من جانبه، أوضح الفنان مينا مسعود أن الأعمال العالمية مثل علاء الدين الذي شارك في بطولته تعطي للعالم صورة حول الأعمال والقصص العربية التي يمكن أن تنتشر بطريقة كبيرة وتسهم في إبراز الفن العربي والارتقاء به مؤكداً ضرورة سعي العرب للاتجاه العالمي في الأعمال الدرامية والسينمائية.

وأشار مينا مسعود إلى أهمية اختيار الأعمال المناسبة والتي تتناسب مع قدرة الفنان وطموحه وإيصال موهبته مع محتوى جيد.

وفي نهاية الجلسة الثقافية تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتكريم المتحدثين المشاركين.

حضر الجلسة إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من الفنانين والمهتمين.