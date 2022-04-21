منحوتات الهولندي جانسن تطير مع الريح

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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نذ العام 1990 والفنان ثيو جانسن يطلق كل ربيع كائنات ضخمة نحتتها يداه لتتلوى وتنثني وتطير مع الهواء الربيعي على شواطئ هولندا ضمن معرض وحوش متنامٍ يطلق عليه اسم «سترانبيست».

ويطلق جانسن أعماله ومنحوتاته الهيكلية العملاقة، ويزن البعض منها ما يقارب الـ180 كيلوغراماً، ويستخدم ما بين 200 وثلاثة آلاف من أنابيب البلاستيك في الفترة المبكرة من العام، ويستعين بأشهر الصيف لتعديل وظائفها، بحيث تتمكن من احتمال عناصر الطبيعة من رمال وماء وغيرها. أما في فصل الخريف فتكون المخلوقات جميعها قد تطورت ونمت لتعدو على الشاطئ بحركات سريعة غالباً ما تكون متموجة. وتوصل جانسن مؤخراً إلى تكوين مجموعته وعرضها عبر مقطع فيديو، بحيث يروي حكاية تطور حركة الـ«ستراندبيست» عبر السنوات القليلة الماضية.

ويصور مقطع الفيديو أشكالاً وتراكيب طورها جانسن سابقاً تحمل أشرعةً ضخمة، وأخرى على شكل مخلوقات تشبه يرقانة الفراشة، أما الكائنات المجنحة الأحدث التي تطير بعض أقدام فوق الأرض فتشكل دليلاً على تفاني الفنان الهولندي العبقري طوال عقود من الزمن لتطوير أعمال فنية تنبض بالحياة. ويطلق متحف «Kuntsmuseum Den Haag» في لاهاي بهولندا استطلاعاً حول أعمال «ستراندبيست»، كما تتوفر لمحة أوسع وأعمق تشمل ممارسات جانسن الفنية وأعماله المتعلقة ببناء مملكة الحيوان على موقعه الخاص عبر الإنترنت كما على قناة «يوتيوب».