5 مشاركين من «دبي للثقافة» في برنامج القيادة الدولية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت بعثة الولايات المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حفل تخرج لمشاركين في برنامج القيادة الدولية للزوار التابع لوزارة الخارجية في متحف الاتحاد أول من أمس، الذي جاء ثمرة للتعاون بين «بعثة الولايات المتحدة» مع مكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع لوزارة الخارجية.

وجاء البرنامج الافتراضي الخاص لموظفي «دبي للثقافة» بعنوان «إثراء القطاعات الثقافية والإبداعية في دبي». ويهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخبرة الأمريكية في مجالات الفنون والتصميم والأدب والحفاظ على الثقافة والسينما.

وشارك في البرنامج، خمسة من كبار موظفي «دبي للثقافة» من مختلف الإدارات، بمن فيهم: مديرة العلاقات الدولية رفيعة السويدي، ومدير إدارة الفنون الجميلة خليل عبد الواحد، ومدير مشروع إدارة المتاحف مريم المظفر، والمدير المالي سعيد الأهلي، ومدير قسم تقنية المعلومات محمد الحمادي. والتقى المشاركون بالعديد من المؤسسات الثقافية الأمريكية المرموقة، مثل مؤسسة سميثسونيان، وجامعة جنوب كاليفورنيا، ومركز مين للإبداع، وغيرها.

وقالت ميغان جريجونيس، القنصل العام الأمريكي في دبي: «نحن فخورون بشراكتنا مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة». كان برنامج التبادل المرموق هذا فرصة فريدة لفريق «دبي للثقافة» الموهوب لتعزيز الشراكات الثقافية مع أفضل المؤسسات الثقافية الأمريكية. نأمل أن تكون هذه مجرد بداية للتعاون المستقبلي بين بعثة الولايات المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الثقافة والفنون في دبي».