«ندوة الثقافة» تكرم المساهمين في إنجاح الملتقى الآسيوي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، ضمن الأمسيات الرمضانية، المؤسسات والشخصيات التي أسهمت في إنجاح فعاليات الملتقى الآسيوي السادس، الذي أقيم في «الندوة». حضر التكريم بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، ود.عيسى البستكي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، ود.عيسى السويدي، والمهندسة مريم بن ثاني، أعضاء مجلس الإدارة، ومجموعة من المكرمين من جامعة دبي ومؤسسة أجيال المستقبل للمسؤولية الاجتماعية وجمعية الإمارات للتطوع. وأكد بلال البدور، أن جهود العمل المجتمعي والتطوعي كان لها أكبر الأثر في إنجاح الفعالية، وتعزيز الانطباع الإيجابي عن العطاء المجتمعي في دولة الإمارات، أمام الوفود المشاركة التي تجاوزت 50 دولة و400 مشاركة.

وأضاف:إن فلسفة العمل التطوعي تعتمد على قيام الإنسان بتقديم الأعمال النافعة للمجتمع دون انتظار مردود. وأوصى البدور الشباب المشاركين بالحرص على التطوع، وبذل الجهود لما لها من أثر عظيم في بناء المجتمعات. من جهته، أشار د.بستكي إلى أن شباب الإمارات من مواطنين ومقيمين يتمتعون بتلك النزعة الإنسانية الخلوقة من مبادرة وتطوع لخدمة الغير في مختلف المجالات، ويسعون بجهد ودأب لإنجاح الفعاليات. وقد تم تكريم 54 شخصية كان لتطوعها ومشاركتها الأثر الطيب في الملتقى.