«بيغ باد وولف» دبي.. الثقافة في متناول الجميع 24 ساعة

المصدر: دبي ـ البيان

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سيفتتح معرض بيغ باد وولف، الذي يضم أكبر سوق لتخفيضات الكتب في العالم ويقام بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أبوابه طوال 24 ساعة بناءً على طلب الجمهور، يتضمن معرض بيغ باد وولف لبيع الكتب أكثر من 20 ألف كتاب وأكثر من مليون كتاب في مستودعاته، ويستمر حتى 24 الشهر الجاري، متيحاً الدخول بالمجان للجميع.

استجابة استثنائية

وقال أندرو ياب، الشريك المؤسس لمعرض بيغ باد وولف لتخفيضات الكتب: «تلقينا حتى الآن استجابة استثنائية، فمن المذهل أن ترى عشاق الكتب يزورون معرض الكتاب بأعداد كبيرة ويبحثون بعناية بين الكتب عن صفقات مناسبة لهم ولأحبائهم. لم تكن الست عشرة ساعة المخصصة له كافية وإنه لمن دواعي فخري الإعلان أن المعرض سيظل مفتوحًا لأربع وعشرين ساعة، ما يجعله الحدث الأول في المنطقة الذي يستمر على مدار الساعة في مرحلة ما بعد الجائحة».

وتابع: «نرحب بزوار المعرض من كل أنحاء الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فيه بأعداد كبيرة، ونحثهم على استغلال هذه الفرصة التي لا تتاح إلا مرة كل عام، ليبتاعوا كل الكتب على قائمة الكتب السنوية التي يرغبون قراءتها».

وأضاف: «عدنا لدبي بعد توقف مؤقت استمر لعامين، ونشعر بسعادة غامرة لرؤية ردود الفعل التي تلقيناها في اليوم الأول، وسيقدم افتتاحنا طوال 24 ساعة مرونة أكبر لزوارنا. تؤكد موجة الزوار التي شهدناها حتى الآن إيماني بأن القراءة لا تزال محط اهتمام الأطفال والكبار على حد سواء. وأثق أن التوقيت الجديد سيسمح للقراء الشغوفين بأن يشبعوا حبهم لهذه الهواية».

واستطرد: «نشعر بالامتنان للغاية لدبي للثقافة، شريكنا الاستراتيجي، والفريق الرائع في وزارة الثقافة والشباب ومكتب تنظيم الإعلام التابع لها، على مشاركتهم لنا في الأمور اللوجستية، بالإضافة إلى شريك الصالة، مدينة دبي للأستوديوهات على دعمها الكبير للفعالية، ولشريكنا في الهدف مدينة دبي للإنتاج لمشاركتنا في هدفنا الذي يتمثل في زيادة محو أمية اللغة الإنجليزية حول العالم، وشريكنا الترويجي «فاي أدفرتايزينغ» لتعظيمهم من حضورنا».

بدورها، قالت إيمان الحمادي، رئيسة قسم شؤون المكتبات بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة»: «التزامًا منا بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير مجتمع قائم على المعرفة، يسرنا أن نُعلن أن المعرض سيفتح أبوابه طوال 24 ساعة، وهذا في الواقع نهج تعاوني يهدف لتعزيز بيئة ثقافية وإبداعية تتوافق مع إحدى أولوياتنا القطاعية في توفير الثقافة للجميع وفي كل مكان، وجعل القراءة عادة يومية».

يعود معرض بيغ باد وولف، المعرض الذي يضم أكبر سوق لتخفيضات الكتب، في نسخته الثالثة بحجم أكبر من أي وقت مضى، وهو متاح للزوار لمدة 11 يومًا متتابعًا. وسيعرض كتباً مذهلة وذات جودة عالية بتخفيضات كبيرة من 50 % وحتى 80 % عن سعر البيع المحدد على كتب من جميع الأنواع الأدبية.