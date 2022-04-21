«إت ريمينز» في دبي سرد قصصي شيق بالفنون الرقمية

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «إنفينيتي دي لوميير» في دبي مول، أضخم مركز للفنون الرقميّة الغامرة في المنطقة، عن استضافة أول معرض من نوعه في 27 الشهر الجاري، ليشكّل بوابةً بين العالم المادي وعالم الميتافيرس.

ويجسد معرض «إت ريمينز» للرموز غير القابلة للاستبدال نقطة التقاء تكنولوجيا البلوك تشين مع السعي المستمر للوصول إلى سرد قصصي ملهم وعميق. وتتناول الرواية بشكل مباشر بعض أهم القضايا في حياة الإنسان المعاصر، لتفتح نافذةً فريدةً من نوعها على عالم الأشياء المهملة والبلاستيك، وعلى الأشخاص في نهاية المطاف. واعتمد مفهوم العمل على جمع باقة مميزة من المختصين في مجالات مختلفة للمشاركة في المعرض، حيث يتفرد كلّ منهم بخبرة طويلة واستثنائية في السرد القصصي وبناء العلامات والشركات الناشئة. ويعمل على إنجاز المشروع وإيصال «إت ريمينز» إلى العالم، مجموعة مميزة من الفنانين الموهوبين، ونائب رئيس فياكوم لمنطقة شرق أوروبا وأحد المديرين الفنيين لدى بيكسار. ويعد المعرض تجربة غامرة مهمةً تتطلب تضافر جهود عدد من المشاركين.