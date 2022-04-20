خدمة راديو نور دبي تدرج على أجهزة Echo من «أمازون»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «دبي للإعلام»، في خطوة جديدة وللمرة الثانية بعد النجاحات المحققة بعد إدراج خدمة موجز أخبار الإمارات ولتوسيع نطاق تواصلها مع متابعيها لقنوات مؤسسة دبي للإعلام ومنصاتها الرقمية، عن إدراج خدمة راديو نور دبي على أجهزة Echo من أمازون، حيث جاء ذلك بعد الإقبال اللافت من الجمهور المستمع للخدمة الصوتية المقدمة باللغة العربية.

تجربة

وبهذه المناسبة، قالت هبة السمت، مدير إدارة الإعلام الرقمي والتسويق في مؤسسة دبي للإعلام قطاع الإذاعة والتلفزيون: «نحن سعداء بتعاوننا المستمر مع فريق Alexa من أمازون، ومتحمسون لتقديم تجربة مبتكرة للجمهور، ومن هذا المنطلق قمنا بإدراج خدمة راديو نور دبي لتقديم تجربة تفاعليه للمستمعين»، وصرّحت: «قريباً سوف ندرج خدمة راديو دبي لتقديم تجربة موسيقية جديدة ومواكبة».

وأشارت السمت إلى أن هذا الإدراج سيتيح للمهتمين بسماع راديو نور دبي على مدار اليوم في أي وقت وأي مكان ممكن مع أجهزة Echo، وبهذا سيسهل على الجمهور تجربة مثيرة بوقت قصير.

فرصة

من جانبه، قال الدكتور رافد فطاني، المدير العام الإقليمي لـ Alexa في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسعدنا التعاون مع مؤسسة دبي للإعلام لتمكين العملاء من الوصول إلى محتوى راديو نور دبي بسهولة. هذه الشراكة تتيح للعملاء فرصة للتمتع بتجربة فريدة وبمنتهى البساطة عبر توجيه الأوامر الصوتية إلى Alexa تشغيل راديو نور دبي واختيار ما يحلو لهم من تشكيلة واسعة من البرامج فقط بذكر «أليكسا، افتحي راديو نور دبي».

إضافة نوعية

والجدير بالذكر أن إدراج خدمة راديو دبي على أجهزة Echo يعد ثاني إضافة نوعية بعد خدمة موجز أخبار الإمارات لبرامج وإنتاجات مؤسسة دبي للإعلام الرقمية، إلى جانب ما تقدمه من خدماتها عبر تطبيق سناب شات وتيك توك ومنصتها «أوان» وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤمن لها تواصلاً دائماً مع قاعدتها الجماهيرية.