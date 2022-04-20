مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تحتفي بقيم الشهر الفضيل

المصدر: دبي ـ البيان

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نظَّمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل السحور الرمضاني السنوي لموظفيها، تعزيزاً لأواصر المودة والتقارب بين الموظفين والتعارف بشكل أكبر، بعيداً عن العمل، في أجواء إيمانية تسودها المحبة والأخوَّة، احتفاء بقيم ومعاني الشهر الفضيل، وذلك بحضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، في فندق بلازو فيرساتشي دبي، وتخلَّل الحفل العديد من الفعاليات الرمضانية.

وخلال الحفل ألقى جمال بن حويرب كلمة رحَّب فيها بالحضور، وقال: إنَّ الهدف من هذا الحفل هو الالتقاء بعيداً عن روتين العمل خلال الشهر الفضيل، للتحفيز على البذل والعطاء والاجتهاد في العمل، حيث تحرص المؤسَّسة دائماً على تنظيم مثل هذه الملتقيات؛ لما لها من أهمية في صالح العمل، وتحقيق الرضا الوظيفي.

وأعرب عن شكره وتقديره للحضور كافَّة لتلبيتهم الدعوة، مبارِكاً لهم حلول الشهر الفضيل، ومتمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العملية والأسرية، مؤكَّداً أنَّ المؤسَّسة تحرص في كل عام على إقامة هذا اللقاء احتفاءً بحلول شهر رمضان المبارك بما يحمله من مفاهيم تدعو إلى التواصل وترسيخ قيم المودَّة والإخاء.